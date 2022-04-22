外媒：马斯克的智慧没用到正地方，不帮助 Twitter 解决问题反而“帮倒忙”

北京时间 4 月 22 日晚间消息，据报道，国外媒体今日发表文章称，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）本可以凭借其活力、狂野的想象力和炒作，让 Twitter 更上一层楼。然而，马斯克对 Twitter 迫切需要解决的问题并不感兴趣，反而要“帮倒忙”。

马斯克将自己定义为“言论自由绝对主义者”，热衷于激烈辩论。因此，本着这种精神，让我们大胆地指出：他以 430 亿美元收购 Twitter 并将其私有化的做法，是极其愚蠢的。

向 Twitter 董事会提出一份充满敌意的、粗略的、缺乏资金细节的较低报价，同时将之前与他有过节的美国证券交易委员会（SEC）描述为“混蛋”，这绝对算得上是不合常规的做法。

对于马斯克此举，与其说是认真地想收购 Twitter，还不如说更像是一次“捣乱”行动（trolling，在互联网上故意发布一些冒泡的言论，引起别人注意，有点捣乱，或者恶作剧的意思）。其结果是煽动 Twitter 董事会发起“毒丸”防御，即如果马斯克购买的 Twitter 股份超过 15%，将该计划将自动稀释他的股份。

当然，马斯克能成为世界首富，肯定不是因为长期犯错。很快，他就拿出了一个融资方案，大部分资金还是来自他 2600 亿美元的个人财富，这可能使他能很快向 Twitter 的所有股东发起更常规的“收购要约”。

毫无疑问，这位反复无常的企业家，可以用活力、狂野的想象力和炒作，让垂死的 Twitter 兴奋起来。毕竟，马斯克已经创造出了特斯拉和 SpaceX 这两家世界上最引人注目的公司。

但令人担忧的是，在最能帮助 Twitter 的领域，即重新思考 Twitter 的商业模式，马斯克似乎不感兴趣。相反，他感兴趣的领域是“放弃内容审核”，而这恰恰可能对 Twitter 造成伤害。

事实上，对于 16 岁的 Twitter 而言，其主要问题是：就像任何有创造力但不安分的青少年一样，仍然在寻找自己生活中的真正目标。它想成为一家高利润率的上市公司吗？或者它渴望成为世界上的数字城市广场？它想要最大化言论自由吗？或者它更愿意将用户受到骚扰、操纵和虐待的风险降至最低？上述所有目标都是相容的吗？

自 2013 年上市以来，Twitter 一直举步维艰。或者，用 Stratechery 时事通讯的作者本・汤普森（Ben Thompson）更残酷的话来说，“Twitter 的业务很糟糕。”

它拥有 2.17 亿日活跃用户，规模上不及 Facebook 或 YouTube。至于短消息服务，在吸引广告商方面又比不上 Instagram。在年轻一代人群中，Twitter 已无法继续产生太大的轰动。而且，由于担心用户流失，Twitter 仍然对“全订阅”（full subscription）模式犹豫不决。

根据汤普森的计算，自 2006 年成立以来，Twitter 在 19 轮融资中总共筹集了 44 亿美元。但作为一家上市公司，它在 9 年时间里累计亏损 8.61 亿美元。让世界上最具创造力的企业家之一（马斯克）帮助重新构思这项业务，肯定会是一次胜利。汤普森建议，新的管理层可能会向外部客户开放公司的技术基础设施，使 Twitter 成为互联网上一种“极具价值”的新通知协议（notification protocol）。

与 Twitter 自己的董事不同，马斯克也是消息媒介（messaging medium）的大师。他拥有近 8300 万粉丝，成为最受欢迎的十大 Twitter 用户之一。但问题是，马斯克要拯救地球，要探索火星，而且似乎没有太多时间关注 Twitter 的财务状况。

“马斯克曾表示：“我不关心经济。”他的主要使命是，通过允许用户发布任何不违法的内容来最大化言论自由。他说：“真相对我来说很重要。”

然而，马斯克似乎并没有深入考虑，如何在“逐条推文”（tweet-by-tweet）的基础上管理 Twitter。他大张旗鼓地宣称，最大限度的言论自由可以降低文明风险。这引起了广泛的掌声，但在过去，Twitter 也将自己描述为“言论自由之翼”。但是，这与色情机器人、网络欺凌和恐怖主义极端分子相冲突。

Twitter 的一位前高管对此表示：“我们已经试过了。但这并不管用，埃隆（马斯克）。”

马斯克可以有效地发挥他的脑力的地方是，为社交媒体公司设计出一种更好的治理模式，将财务激励和社会责任结合起来。在定义和捍卫言论自由，以及追究社交媒体公司的责任方面，让政府扮演着不可或缺的角色。当然，我们也不希望他们（政府）在内容上乱搞。事实上，纯粹受利润驱动的公司，对最大限度地减少内容审核有着巨大的兴趣。

在线百科全书“维基百科”（Wikipedia）已经证明，非营利性、自治的社区可以在全球范围内大规模运作。耐人寻味的是，Twitter 还尝试允许“用户面板”（user panels）来审查内容。

理想的模式可能类似于德国足球俱乐部的“50+1”所有权模式（任何德甲俱乐部的成员都必须拥有俱乐部 50% 加一股的投票权，旨在阻止任何投资者获得俱乐部的多数股权。），在这种模式下，忠实的球迷实际上可以凌驾于商业投资者之上。

只有在马斯克做出了巨大的慈善行为之后，才能赋予 Twitter 用户同等的权力。但我们认为，在视察完柏林工厂后，在看球赛的时候，他会好好想想，要不要这么做。