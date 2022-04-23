Brave 新版浏览器可绕过“有害”谷歌 AMP 框架页面

IT之家 4 月 23 日消息，据 MacRumors 报道，以隐私为中心的浏览器 Brave 宣布了一项新功能，该功能绕过使用 Google 的 AMP 框架呈现的页面，并自动将用户重定向到原始网站。

AMP 或 Accelerated Mobile Pages 是 Google 的非标准 HTML 子集，它呈现页面内容以使其看起来像是来自原始发布者的网站，而实际上它是由 Google 的服务器提供的。

谷歌声称 AMP 提高了网站性能并简化了浏览体验，但批评人士称，该框架进一步垄断了网络，并且对隐私有害，因为它为谷歌提供了更多关于用户访问哪些页面以及他们如何与他们互动的信息。

在一篇宣布绕过 AMP 功能（称为 De-AMP）的博客文章中，Brave 解释了它将如何以多种方式“保护”用户免受 AMP 侵害。

“在可能的情况下，De-AMP 将重写链接和 URL，以防止用户完全访问 AMP 页面。在不可能的情况下，Brave 将监视页面被获取，并在页面呈现之前将用户从 AMP 页面重定向，从而阻止 AMP / Google 代码被加载和执行。”

谷歌目前正在根据其 Signed Exchange 和 WebBundle 提案开发 AMP 的继任者，Brave 此前曾以用户控制、性能和隐私为由批评这两个提案。

去年，Brave 放弃了 Google 作为其默认搜索引擎，取而代之的是更注重隐私的 Brave Search，它使用独立索引并且不跟踪用户或他们的搜索。