欧盟文件泄露：苹果将被迫重大更改 App Store、iMessage 、FaceTime、浏览器引擎和 Siri

IT之家 4 月 23 日消息，据 MacRumors 报道，欧盟数字市场法案 (DMA) 的泄露版本表明，苹果可能被迫对 App Store、消息、FaceTime、第三方浏览器和 Siri 进行重大更改。

根据一份旨在反映 DMA 的“最终”版本的泄露工作文件，欧盟正计划制定旨在对苹果等公司管理其产品的方式产生重大影响的变革，欧洲的应用程序和服务，尤其是在“守门”方面。

早期版本的《数字市场法》要求大型科技公司与竞争对手共享指标，确保所有应用程序都是可卸载的，并且不偏爱自己的应用程序和服务。不这样做的公司可能面临巨额罚款，高达公司全球年营业额的 10%，甚至被迫撤资。

DMA 的标题部分之一试图促使 App Store 发生重大变化，迫使苹果允许用户从互联网和第三方应用商店下载应用，并允许开发者使用他们选择的应用内支付系统并进行推广提供给用户。泄露文件中概述的 DMA 修正案旨在解决浏览器引擎“守门”和平台互操作性问题。

该文件扩展了条款以阻止公司要求开发人员使用特定的浏览器引擎。此更改可能旨在直接解决苹果的要求 —— 即所有在 iOS 和 iPadOS 上运行的浏览器都使用自己的 WebKit 技术 —— 并允许 Chrome、Edge、Brave 和 Opera 等第三方浏览器停止使用 WebKit 并改用 Chromium 之类的桌面引擎。

新的广泛互操作性义务将要求公司确保在某些情况下，他们的消息传递、语音通话和视频通话应用程序和服务将与竞争对手的服务一起使用，并包括端到端加密。这可能会对 iMessage 和“FaceTime”产生影响，但目前尚不清楚苹果需要对其服务进行多大程度的更改才能满足 DMA 的互操作性要求。

DMA 也进行了修改，增加了对“Siri”等虚拟助手进行监管的规定，规定用户在首次使用时可以选择将默认虚拟助手更改为第三方选项。DMA 的其他变化涉及防止公司给予自己的应用程序和服务优惠待遇，例如在展示排名或搜索结果时。

欧盟立法者在 3 月临时批准了 DMA。一旦最终文件正式发布，欧洲议会和理事会将需要批准才能生效。数字市场法案负责人 Margrethe Vestager 上个月表示，她预计 DMA 将在“10 月的某个时候”生效。

本周早些时候，欧洲议会成员以压倒性多数投票支持将迫使苹果在欧洲的所有 iPhone、iPad 和 AirPods 上提供 USB-C 通用充电标准的立法。

《欧盟力争 USB-C 成为所有智能手机充电器标准，包括苹果 iPhone》