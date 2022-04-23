苹果发布地球日环保成绩单：iPhone 13 等包装盒不再外封塑料膜，手机部分使用 100% 再生金 / 锡 / 钨，“不随附充电器的改变挺大胆”

IT之家 4 月 23 日消息，苹果在 2 年前跟地球许下 2030 年碳中和的承诺，苹果表示，从设计、制造，到使用、回收，在每一台 Apple 产品上，都力求减少碳排放。现在公布了两年后的环保成绩单。

以 iPhone 做例子，100% 再生金用于主板镀层与前后摄像头排线。100% 再生稀土元素用于所有磁体。100% 再生锡用于主板与电池管理单元焊料。天线条带取材于改造的回收水瓶。机器人 Daisy 能将 iPhone 拆解成可回收的部件。

苹果官方表示，

包装盒不再外封塑料膜。通过重新设计，苹果彻底淘汰了包覆 iPhone 盒体的塑料膜，减少了 600 吨塑料用量。iPhone 13 包装里的屏幕保护膜也改由再生纤维制成。 不再随附充电器，这个改变确实挺大胆的。根据估计，苹果已节省 55 万吨的铜、锡和锌矿石。 在 iPhone 13 系列中，苹果将 100% 再生金用于主板镀层和前后摄像头的排线，100% 再生锡用于主板焊料。造就 iPhone 振动口碑的触感引擎，也转用了 100% 再生钨。iPhone 12 系列开始采用的超瓷晶面板，硬度远超玻璃面板，抗跌落能力提升 4 倍。日常磨损对它更不成问题，最大限度减少了维修或更换的需求。 电池充电器系统符合美国能源部要求，iPhone 13 充电比节能标准还要省 54%。凭借 iOS 智能管理功耗的本事，iPhone 对每次充入的电负责到底，让每一格电都用得恰如其分。100% 可再生电力。 苹果位于贵州贵安和内蒙古乌兰察布的 2 个 iCloud 数据中心都使用 100% 可再生电力。大家听的 Apple Music、发的 iMessage 信息，都运行在由清洁能源驱动的服务器上。 仅 2021 财年，3.8 万吨电子废弃物被转化利用。苹果向顾客提供多种回收选项，让每一次物尽其用更省心，比如线上就能轻松抵扣的 Apple Trade In 换购计划。 精通 23 款 iPhone 机型拆解之道。苹果的拆解机器人 Daisy 仅回收自 1 吨 iPhone 部件的铜和金，就已相当于开采 2000 多吨岩石所得。这些材料，取之于 iPhone，用之于新产品，生生不息。 其实，不止 iPhone，苹果的全线产品都在践行 2030 年碳中和的承诺。100% 总装工厂获得废弃物零填埋认证。不含汞，不含聚氯乙烯，不含铍，不含溴化阻燃剂。100% 聚酯纱线。碳足迹缩减 34% 归功于 M1。机身采用 100% 铝金属。

另外，苹果 Apple Music 也上线了地球日之声活动。