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爆料：苹果 iPhone 14 / Pro 支持全新可变色紫色，“大小圆”True Tone 闪光灯设计

2022/4/23 6:51:27 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 4 月 23 日消息，据 MacRumors 报道，一些消息来源表示，iPhone 14 系列将提供更新的颜色选择，包括全新的紫色，并采用新的 True Tone 闪光灯设计。

该爆料（原微博已删除）声称揭示了苹果即将推出的 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 机型的全部颜色选择。

据报道，iPhone 14 和 iPhone 14 Max 将提供黑色、白色、蓝色、红色和紫色，而 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 将提供石墨、金色、银色和紫色。iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的紫色据说包含独特的饰面，可以根据照明条件改变色调

该帖子还声称，iPhone 14 机型将配备新的 True Tone 闪光灯，看起来像“一个大圆圈中包含小圆圈”，而不是当前的设计，即在两个独立的半球中包含两个小 LED。

近年来，苹果在推出新 iPhone 机型时，除了提供更多中性色调外，还提供了引人注目的新颜色选择。鉴于苹果在去年 4 月的周期中期更新中推出了紫色 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 以得到客户的积极响应，以及 24 英寸 iMac，因此 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的紫色选项似乎是合理的，iPad mini 6 和 iPad Air 5 都有紫色。

目前尚不清楚独特的紫色是否会根据光照条件主动改变万花筒效果，或者只是使用 iPhone 13 Pro 远峰蓝背后的技术，它的外观比其他颜色选项变化更大。这是因为 苹果专门为远峰蓝采用了新的生产工艺，该工艺使用“在表面应用多层纳米级金属陶瓷，以获得令人惊叹和耐用的表面处理”。

总体而言，iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的颜色选项选择可能看起来与 iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 的颜色选项非常相似，其中重新引入了紫色色调。

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关键词：苹果iPhone 14 ProiPhone 14

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