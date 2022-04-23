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供货量翻倍，消息称京东方今年将给苹果供给 3000 万块 OLED 屏幕

2022/4/23 16:26:38 来源：爱集微 作者：GY 责编：长河
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韩媒 TheElec，经产业链确认，此前京东方生产 iPhone 面板遭遇了驱动 IC 缺货的窘境，此问题在下个月或许就能够彻底解决

京东方

另外，京东方今年还将给苹果供给 3000 万块 OLED 屏幕，相较于去年 1500 万块的供货量，有着翻倍的增长。虽然距离设定的 4000 万块目标稍有距离，但相较于去年的 1500~2000 万块，已经进步许多。据悉，iPhone 14 也在今年的供货范围内。

除了京东方以外，LG 和三星也是同为 iPhone 14 系列的屏幕供应商，产业链之前曾透露称 iPhone 14 Pro 以及 14 Pro Max 采用三星的独家供货。

此前，市调机构 Omdia 预测，2022 年京东方的 OLED 市场份额将首次超过 10%

据 Omdia 预测，2022 年三星显示器公司的 OLED 市场份额将下滑至 65%，而京东方的市场份额将首次超过 10%。而在 2020 年，三星显示器公司在中小尺寸 OLED 中的市场份额为 73.1%，LG Display 和京东方分别以 12.3%、8.7% 位列 2、3 位。

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关键词：京东方苹果面板

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