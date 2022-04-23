接连数次炸服，国产修仙网游《太荒初境》宣布将暂时下架 Steam 并支持无条件退款

IT之家 4 月 23 日消息，国产修仙网游《太荒初境》本周发布公告，宣布在 Steam 开启退款并暂时下架。

《太荒初境》官方表示，游戏自 4 月 15 日上线以来，接连数次的炸服让他们深刻意识到自身能力的不足，同时也对玩家造成的伤害深感愧疚。

IT之家了解到，《太荒初境》此前发布的公告显示，根本的问题在于，在当前架构下，每个玩家一个自建宗门，每个宗门相当于一个小服务器，后台数据统计平均 2 人一个宗门，3.6 万在线，相当于 1.8 万个小型服务器同时在线，这已经远远超出了目前架构下的应付能力。

公告指出，《太荒初境》官方已在与 Steam 平台方沟通暂时关闭购买以及临时下架，同时也在与 Steam 沟通退款问题，将无条件接受玩家的退款申请。

目前，《太荒初境》官方已公布了相关进展，Steam 确认了下架申请，其在等待 Steam 方面进行下架操作。目前退款不成功的玩家可在游戏下架并关闭购买后再尝试申请退款。

后续，《太荒初境》将于 5 月初开启改变架构，PVE 模式将改为线下联机模式，PVP 将改为通行证模式。通行证模式即宗主需要通过通行证建 PVP 宗门，加入宗门的其他成员不需要通行证。该模式为目前的临时计划。