vivo S15 Pro 通过 3C 认证入网，还有特殊的高配版机型

IT之家 4 月 23 日消息，上周，vivo S15 系列的两款新机通过了工信部认证。vivo S15 型号为 V2199A，vivo S15 Pro 型号为 V2203A。现在这两款机型也已经通过了国家 3C 认证，但还有一款特殊的 V2199GA，目前还不清楚对应哪一款，不过有消息称这是 S15 系列最顶配的机型。





结合此前爆料来看，vivo S15 将搭载高通骁龙 870 处理器，6.62 英寸 OLED 屏幕，支持 120Hz 高刷，形态为居中挖孔的直屏，采用额定 4580mAh 电池，支持 80W 快充，厚 8.54mm。

vivo S15 Pro 搭载联发科天玑 8100 处理器，6.62 英寸 OLED 屏幕，后置 50MP IMX766v 主摄，支持 OIS ，同样额定 4400mAh 电池，支持 80W 快充，厚 7.99mm。

据此前 @数码闲聊站透露，vivo S15 系列新机将采用居中单孔直屏 + 直角中框，外观设计接近之前的 Origin Ocean 演示机（居中打孔、直角边框），相比上一代升级了芯片和影像系统，而且配备了线性马达、红外和 NFC 等。

另外，vivo S15 系列还有一款定位更低一些的 vivo S15e 机型，此前也已经通过了 3C 认证，其将搭载三星 Exynos 1080 芯片，支持 66W 快充，后置 50MP 主摄，将于 4 月 25 日与 vivo X80 系列一同发布，该机已上架预约。

目前官方还未公布新机的发布时间，但既然已经入网工信部，估计不远了，IT之家将保持关注。

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