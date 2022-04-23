质疑辛巴“售假”一事宣布告终，品牌方称商标授权争议已妥善解决

IT之家 4 月 23 日消息，今日晚间，指控辛巴售卖假货瑜伽裤的品牌方 @YPL 运动潮品 发布声明称，近日，有关“辛选直播间推广的 YPL 裤子未经官方授权”一事引发关注。因此事涉及的商标授权争议，目前已妥善解决。

IT之家了解到，声明称对由此给相关公司、广大网友及辛有志带来的影响表示歉意。将与此次事件各关联方继续做深入沟通，努力将事件对品牌及辛有志的影响降到最低。

梳理这一事件，4 月 18 日，辛巴和旗下主播“蛋蛋”在网络直播间，现身带货了一款名为“YPL 防晒凉感裤”的产品。当天实时下单 10.2 万单，一晚销售额超 600 万元。有消费者下单后发现 YPL 品牌官方并无这款产品，质疑辛巴售卖假货。

4 月 22 日，涉事品牌方发布声明，表示该产品不属于 YPL 发售品类范畴，且该商品包装涉嫌抄袭，确认为假冒品牌，并将对相关人员和公司进行追责、用法律手段维权。品牌方宣布已向广州辛选供应链有限公司递交律师函。

今日早些时候，辛选发布声明表示，针对有关“辛选直播间推广的 YPL 裤子未经官方授权”的媒体质疑，公司已做进一步核查，该事件是由于商标持有人商标转让前后的争议造成，不属于假货。辛选集团称如此次“风波”带来了不好的体验，可联系辛选客服，将协助办理全额退款。

随后，品牌方 @YPL 运动潮品 发布声明称，公司从未与哈尔滨澳生源贸易有限公司有任何业务合作，不存在任何商标授权行为。辛选拿出公司盖章的授权书，属于伪造公章，公司将追究伪造者相应的法律责任。

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