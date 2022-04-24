苹果 App Store 有迹象正在大量删除不更新的应用

IT之家 4 月 24 日消息，据 The Verge 报道，苹果可能正在打击不进行更新的 App。在发送给受影响开发者的电子邮件中，苹果警告称，将从 App Store 中删除“在很长一段时间内没有更新”的 App，并给开发者 30 天的时间来更新它们。

“您可以通过在 30 天内提交更新以供审核，让新用户可以从 App Store 发现和下载此 App，”苹果在电子邮件中写道。“如果在 30 天内没有提交更新，该 App 将被下架。”

许多 App 开发商，如 Protopop Games 开发商 Robert Kabwe，都表达了他们对这一变化的担忧。Kabwe 在 Twitter 上表示，苹果威胁要删除他的游戏 Motivoto，因为它自 2019 年 3 月以来一直没有更新。

此外，FlickType Apple Watch 键盘的开发者 Kosta Eleftheriou、游戏开发者 Emilia Lazer-Walker 等都收到了苹果的邮件。

在 App Store 改进页面上，苹果公司表示：“我们正在实施一个持续的 App 评估流程，删除不再按预期运行、不遵循当前审查指南或已过时的 App。”

IT之家了解到，本月早些时候，谷歌 Google Play 商店同样宣布将开始限制“在最新的 Android 发布版本的两年内不针对 API 级别”的 App 的可见性。Android 开发者必须在 2022 年 11 月 1 日之前更新他们的 App，但如果无法赶上截止日期，也可以选择申请延期六个月。