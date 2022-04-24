小马智行宣布成为国内首个获得出租车经营许可的自动驾驶公司，5 月起提供服务

IT之家 4 月 24 日消息，小马智行宣布中标广州市南沙区 2022 年出租车运力指标，这是国内首个颁发给自动驾驶企业的出租车经营许可。

▲ 图自小马智行

中标通知明确，允许符合广州市智能网联汽车示范运营安全技术要求的自动驾驶车辆提供出租车经营服务，这意味着自动驾驶车辆正式纳入一般车辆的运输经营与管理范畴内，采用国家统一出租车规范化管理，是自动驾驶行业推进技术商业化进程中的重大突破。同时，小马智行也是首个在北京和广州均获准落地商业化 Robotaxi 服务的公司。

小马智行获准在广州南沙投入 100 辆自动驾驶车辆提供出租车服务。预计从 5 月起，小马智行将在南沙全域 800 平方公里的范围内开启收费运营，并随着业务逐步扩大服务至广州市其他地区，惠及更多广州市民。乘客可以通过 PonyPilot+ App 使用服务并完成支付，服务时段为 8:30 至 22:30，收费标准则按照广州市出租车统一定价标准。

该许可针对自动驾驶示范运营车辆提出全新的技术标准，经由国家级检验检测机构开展整车和零部件测试后，小马智行的自动驾驶车辆成为首款通过广州市智能网联汽车安全技术标准检测的车型。

IT之家了解到，2021 年 11 月 25 日，小马智行获准在北京向公众试点商业化的自动驾驶出行服务，下一步，小马智行计划在明年前在其他一线城市落地自动驾驶出行商业化服务，在 2025 年之前将成功经验拓展至更多城市。