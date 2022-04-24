抖音直播推出直播机构“健康分”制度，满分 100 低于 50 直接清退

IT之家 4 月 24 日消息，抖音直播发布《2022 年抖音直播机构管理条例》，对 MCN / 公会等直播机构的经营行为提出明确要求，划定严禁侵害未成年人权益、色情低俗、诱导消费等 8 条红线。抖音直播首次推出直播机构“健康分”制度，满分 100 分，严重违规将扣除 50 分并直接清退。

根据该条例，抖音直播将严厉打击侵害未成年人权益、色情低俗、诈骗、诱导用户消费、涉黑产、涉赌博、数据造假和行贿等行为。平台严禁以任何形式为未成年人提供直播经纪服务，严禁利用色情低俗内容、虚假承诺、流量造假，或以文字、语言、表演等形式诱导用户消费。同时，将犯罪或其他违法所得进行直播消费，在直播时赌博，直接或间接向官方工作人员行贿等行为，也将受到严厉打击。

针对违规行为，抖音直播将根据严重程度、主观恶意程度以及所造成的影响进行评估处罚。如公会旗下主播出现违规行为，将扣除主播当月产生的所有公会任务收益，并对公会处以该收益 5 倍的罚款。如公会自身违规，将根据公会“健康分”累计扣分实施相应处罚。

据悉，公会“健康分”满分上限 100 分 ，凡涉及侵害未成年人权益、色情低俗、诈骗、诱导消费等行为，将予以扣除 10-50 分不等处罚。当公会“健康分”≤50 分，平台将对公会直接清退并公示通报。

IT之家了解到，抖音直播有关负责人表示，将坚定不移地打击各类违法违规行为、账号及内容，希望与行业一起，共同抵制违法违规直播行为，推动直播行业健康发展。