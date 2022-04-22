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索尼 WH-1000XM5 曝光：相比上一代更简约，支持 40 小时续航、更好的 ANC 降噪

2022/4/22 20:14:37 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 22 日消息，去年 8 月，索尼推出了旗下新一代旗舰耳机 WH-1000XM4，支持主动降噪 + 30 小时续航，国行 2899 元，部分人认为该系列耳机是市场上最好的降噪耳机之一。

随着索尼 WH-1000XM4 发布接近一年时间。有传言称这家日本电子巨头正准备推出新一代的 WH-1000XM5 耳机，而今天，TechnikNews 为我们带来了新的爆料，从而让我们对这款即将推出的耳机有了一些初步了解。

索尼 WH-1000XM5 整体看起来与 WH-1000XM4 没什么太大区别，似乎至少看起来比以前的型号更干净、更简约。

耳垫看起来比上一代略大，而头带的衬垫更厚，因此外媒认为新型号佩戴起来应该也会更舒适一些。

WH-1000XM5 上的 NC/环境开关

此外，这款耳机的开关似乎已被滑块取代，而“自定义”按钮已重命名为“NC / Ambient”，类似 WH-1000XM3。根据泄漏，这款耳机将至少提供两种颜色供用户选择：黑色和银色，不知道你喜欢哪一种。

索尼 WH-1000XM5 耳罩

索尼 WH-1000XM5 黑色

索尼 WH-1000XM5 银色盒装

据 Technknews，索尼 WH-1000XM5 在开启 ANC 的情况下将提供长达 40 小时的电池续航时间，比 WH-1000XM4 整整多了 10 个小时，但相对于的充电时间略有增加（3.5 小时）。

此外，我们还可以期待一下索尼将为大家带来 ANC 功能的显著改善，因此爆料称新品搭载了两个专用芯片和三个麦克风来消除噪音。

其他方面，这款耳机将支持蓝牙 5.2 连接，保留 3.5 毫米音频插孔和 USB-C 接口。但很可惜目前还没有关于索尼 WH-1000XM5 的上市日期等消息，预计索尼会在近几个月内公布这款耳机的更多消息。

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关键词：耳机索尼

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