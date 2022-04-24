消息称英伟达 RTX 40 显卡不支持 PCIe 5.0

IT之家 4 月 24 日消息，据可靠爆料者 Kopite7Kimi 消息，英伟达 RTX 40 系列显卡将仍支持 PCIe 4.0，不支持最新的 PCIe 5.0。

IT之家了解到，英特尔最新的 12 代酷睿已经支持了 PCIe 5.0，一些 600 系主板也配备了 PCIe 5.0 Ready 的显卡插槽，因此很多人都认为新一代的显卡将支持这一标准。然而，英伟达 RTX 40 显卡将支持到 PCIe 4.0，原因可能就是暂不需要 PCIe 5.0 的超高带宽。

如上所示，PCIe 5.0 x16 带宽将达到 128GB / s，相比 PCIe 4.0 翻倍。目前，消费级产品似乎用不到如此高的带宽。

今年 3 月份，英伟达 Hopper GPU 架构，这是第一个正式支持 PCIe Gen5 的 GPU 架构，适用于数据中心。

在消费级产品上最早用上 PCIe 5.0 的设备将会是 SSD。IT之家曾报道，在今年 CES 期间已经有厂商宣布了 PCIe 5.0 SSD 的发布计划。

十铨科技现已发布旗下 T-FORCE 电竞品牌的 CARDEA 系列 PCIe Gen5 SSD，其连续读写速度可望高达 13000 / 12000MB / s 以上，且储存容量高达 4TB，第三季度量产。