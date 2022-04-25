做出最失败的手机、最成功的智能音箱后，亚马逊透露下一个硬件野心

从 2014 年推出语音虚拟助手 Alexa 至今，亚马逊已卖出数亿台 Echo 智能家居设备，成为苹果、微软、谷歌等巨头都无法撼动的全球智能音箱销量王。

亚马逊曾以 Alexa 语音助手为中心，掀起了智能音箱落地的狂澜，并雄心勃勃地推进用语音交互连接、控制一切的计划。但随着创始人贝索斯退居幕后，亚马逊围绕 Alexa 和硬件设备的技术、商业策略或将出现新变化。

Dave Limp 是亚马逊所有硬件和 Alexa 语音助理业务的最高负责人，直接向现任 CEO Andy Jassy 汇报。围绕智能家居领域的诸多热议话题，英国《金融时报》的 Dave Lee 来到亚马逊西雅图总部，与亚马逊设备和服务高级副总裁 Dave Limp 进行了面对面的深入交流，其中干货不少。

▲《金融时报》的 Dave Lee（右）和亚马逊设备和服务高级副总裁 Dave Limp（左）

对话中，Dave Limp 畅聊了亚马逊对于环境计算（Ambient Computing）的计划，并谈及环境计算与元宇宙的区别。与其他押注元宇宙的同行相比，亚马逊更关注现实世界的计算。

环境计算，是智能家居巨头们已经推崇了数年的概念，但没有像“全屋智能”、“元宇宙”等概念那么出圈。

它描绘了一种未来的科技图景：硬件、软件与设备无处不在，它们随时感知甚至预判你的需求，于无形中通过数据分析，提供个性化的服务；而当你不需要它时，这些设备又会“隐身”，使你几乎察觉不到它们的存在。

亚马逊将环境计算视作将永久改变世界形态的技术方向。Dave Limp 透露，亚马逊每个月会进行数亿次智能家居操作，但其中超过 1/4 的操作是设备在用户还没发出指令时，就已经自动触发。

▲ 2014 年亚马逊发布的 Echo 智能音箱

随着科技巨头争相涌入这一赛道，亚马逊布局智能硬件的重点，从实现“无处不在”，转向需要回答一个关键问题：Alexa 如何为亚马逊赚钱？

Dave Limp 对 Alexa 的商业化进展做了回应。他还谈到亚马逊从失败之作 Fire Phone 到 Alexa 业务的转变，并分享了对亚马逊家庭机器人 Astro“杀手级应用”的考量。

Fire Phone 是亚马逊的第一款也是迄今唯一一款智能手机，于 2014 年发布，结果市场表现很糟糕。但这一失败，反而让亚马逊打开了手机之外的软硬件想象力 —— 构建起以 Alexa 为中心的智能设备帝国。

而亚马逊去年推出的家庭机器人 Astro，是其有史以来发布的最奇特的硬件产品之一。它就像一个长轮子的带屏智能音箱，除了具备智能音箱支持的一切功能外，还能到处巡逻监工。（亚马逊首推家庭机器人，超萌圆眼平板脸！10 款智能硬件扎堆来了）

▲ 亚马逊 2021 年发布的家庭助理机器人 Astro

在不违背原意的前提下，智东西对此次深度专访进行完整编译，以下是专访实录：

人机交互的未来：环境计算

Dave Lee：您如何定义“环境计算”？

Dave Limp：这是人们如何与技术交互的另一种用户范式。使用 QWERTY 全键盘打字、笔记本电脑打字或者是智能手机打字，都是人们非常熟悉且使用时间较久的与技术交互的方式。

环境计算是与技术交互的另一种方式，它和上述的打字方式不同。不论是老年人还是年轻人，都不需要看说明书、教学视频等去学习如何使用这项技术，只要你站在旁边就可以与它产生交互。

因此，当你走进 Echo（亚马逊智能音箱）所在的房间时，你说“打开灯”就可以控制灯光，整个过程都很自然，不需要你去阅读关于如何打开灯或如何播放音乐的使用手册。

它还有一个特点是，不用的时候就消失了。这可以衍生出一个能对家庭关系产生帮助的作用，就是让你不再一直埋头看手机。很多时候，我回到家里，我的孩子们会在家里各处戴着耳机，并同时摆弄一到两个电子设备。

Dave Lee：虽然每个人都在家，但又好像没有人在。

Dave Limp：是的，也许这和父母有关系。但事实是：环境计算将会让你不再一直埋头看手机，享受家庭时光。这也是其广义上的定义。

例如，对我们来说，实现环境计算的形式就是在你的房子周围安装多个 Echo 设备。因此，当你想播放音乐时，你实际上是在说“播放音乐”并一起享受它，而不是自己戴上耳机听音乐。当你在看电视时，你可以说“打开 ESPN（娱乐与体育电视网）”，然后和家人一起观看体育赛事。然后当你不使用它时，它就消失在你的生活中，所以，这样看，技术也并不是无所不在。

Dave Lee：你认为它主要是语音控制的吗？除了语音之外，还有其他与环境计算交互的方式吗？

Dave Limp：有趣的是，我们正在努力减少与 Alexa 的交流。我记得当人们第一次看到 Echo 时，他们的眼睛都亮了。他们的表情就像：“天哪，这几乎就像魔术一样”。但是，如果 Alexa 能够主动预测、完成你的行为时，你们会觉得更加不可思议。

我们每个月都会进行数亿次智能家居操作，但其中超过 1/4 的操作是 Echo 在用户指令下达前完成的，用户没有做任何事情，不用说“开灯”或“开门”、“设置恒温器”等，这些指令就会自动触发，如果这种情况在未来能发生，才是我认为最神奇的。

这就像你曾经拥有过最好的助手：当你在机场延误时，他们可能会为你重新预订机票。你会说：“航班晚点了，但现在我在另一个航班上，这真的太神奇了！”

Dave Lee：目前，Alexa 还不能做到这一点吗？

Dave Limp：不完全是，但它确实会主动在你家里做某些事情。如果你连续 30 天关掉了门廊灯，然后在第 31 天，你忘记了关灯，Alexa 就会帮你关掉。我们称之为“预感（hunches）”，Alexa 会有预感，它将预感你的行为并关掉门廊灯。随着人工智能越来越智能，这些功能将变得更加丰富。

Dave Lee：你能告诉我在家庭以外，环境计算的其他潜力吗？

Dave Limp：我认为任何你想要解放双手或者不想分心的地方，环境计算的使用都有一席之地。这会发生在某些工作场所中，我认为汽车就是一个很好的例子。

Alexa 设备已售出数亿台，起步与智能手机失败无关

Dave Lee：我听杰夫・贝索斯和你都说过，智能手机 Fire Phone 是亚马逊公开宣告失败的少数产品之一。那么，亚马逊是否将环境计算视为：“这是下一个平台，如果我们错过了智能手机，我们肯定不会错过这个”？

▲ 2014 年亚马逊推出的首款智能手机 Fire Phone

Dave Limp：我不认为这个业务的转变是有意识的。我认为作为一家公司，我们试图做的是构建与服务深度耦合的设备。在行业内其他公司开始考虑这一点时，我们的业务就已经有所成效了。从 Kindle（电子书阅读器）开始，这个设备不仅外观好看，而且还能和书店深度适配。

就如同亚马逊做的一样，如果你刚开始就冒了很大风险，那么遇到一些失败也是不可避免的。因此，并不是由于我们的智能手机业务失败了，我们就突然之间决定必须去做其他事情，并一定要在这个领域取得成功，我们只是同时在探索这两个领域。

我听到有很多人说：“不要把手机寄出去，它永远不会工作。”但是我也听到差不多同样数量的人在说：“不要把这个带有麦克风的和品客薯片罐类似的设备运出去，因为那是行不通的，这太疯狂了。”

然而，我们现在已经售出了数亿台装有 Alexa 的设备，另一个智能手机项目没有成功，我也会重新为智能手机冒这个风险。只要我能得到一个 Alexa，我可以在 Fire Phone 中失败五次，数学就是这么简单。

环境计算 or 元宇宙，谁是下一代计算平台？

Dave Lee：让我们谈谈你对下一个计算平台的想法，Meta 创始人兼 CEO 马克・扎克伯格将 Facebook 改名为 Meta，并将公司重点放在元宇宙领域。对我来说，这意味着更多的技术出现：我想去虚拟世界的某个地方，就需要把这个 VR（虚拟现实）头显戴在我的脸上。在基本实现方式上，环境计算和元宇宙似乎正好相反，你如何看待这两个技术之间的差异？

Dave Limp：我认为这要从你对元宇宙的定义开始，因为它对不同的人意味着不同的东西。如果我问我的孩子们，他们可能会将其视为 3D 游戏 Minecraft（我的世界）和 Roblox，而其他人可能会想到 VR 体验，也有可能是 AR（增强现实）体验。

在我看来，关于元宇宙的普遍描述是将不同地方的人们连接到一起，有时是虚拟世界，有时是模仿现实世界。

我们现在正在努力做的是让这里的现实世界对人们来说更容易接受。其实，有很多关于环境计算的东西就在你身边，我认为我们在环境计算世界中发明的东西将会有很多应用场景，同样也将适用于许多“元宇宙”中的场景，并且我们也有理由相信，元宇宙中确实拥有语音助手。

Dave Lee：你认为这是一个像扎克伯格认为的很大的市场吗？

Dave Limp：我还没有和扎克伯格谈过他认为它有多大。我确实认为，如果互联网行业能够做到这一点，它就有机会推动智能手机进一步发展，不过实现这一点的技术目前还不存在，它目前也只能采用 VR 眼镜的形式。

约一半用户使用 Alexa 购物

Dave Lee：有个问题一直存在，亚马逊将如何从 Alexa 身上赚钱？你可以用 Alexa 购物，你可以说“在我的购物清单上添加一些鸡蛋”。但似乎并没有多少人在这么做。

Dave Limp：无意冒犯，但这个数据是错误的。很多人用它来购物，大概一半。

▲ 亚马逊的小型 Echo Dot 设备

Dave Lee：有一半 Alexa 用户用它买过东西？

Dave Limp：是的，或者是使用一些购物功能，比如添加到列表中或重新排序等等。这是我们增长最快的用例之一。很明显，这对亚马逊很有帮助。

但我也想谈谈 Alexa 上正在发生的许多其他事情，它们有助于盈利 —— 有时是对我们，有时是对开发者。Alexa 上有很多人在使用 Spotify（音乐流媒体服务）。Spotify 有一个广告支持的版本，还有一个订阅支持的版本。这太棒了，我们对此非常支持。我们也有音乐服务，很多人也在使用 Prime 音乐。

Dave Lee：我们找到 Alexa 的盈利方法了吗？

Dave Limp：不，我认为，对于开发人员和我们自己来说，我们会在这条路上找到更多的方法。但我觉得，在过去的几年里，进步是巨大的。

Dave Lee：我看到你们与 Teladoc 的交易（通过 Alexa 提供与医生通话的收费服务）。这是一个有趣的用例。

Dave Limp：我认为有许多用例是自然的，我们来想想世界在疫情之后会变成什么样子…… 我们将更多地在家工作，但我们也重新定义了与人沟通的方式，尤其是与所爱的人，诸如此类等等。

我们拥有虚拟医疗的想法总是像北极星那样遥不可及，难以实现。但疫情加快了这一进程，能够有一个简单的使用技术，（你）只需通过 Echo Show 或其他设备上打电话给医生。这看起来很好。

▲ 亚马逊 Echo Show 增加了一个用于视频通话和流媒体的屏幕

另一个例子是，我们都想与所爱的人更亲近。但这比以往任何时候都困难，因为我们无法旅行…… 以我自己为例，我爸爸年纪大了，他仍然精力充沛，我很关心他。所以我们有一个叫 Alexa Together 的项目。我的想法是，在他允许的前提下，我可以把我的 Alexa 体验和他的连接起来。这样我就能知道他那天很活跃。

Alexa 会感觉到他的存在，知道他起床了，而我早上在收件箱里收到这条消息，会感到安心。这是环境计算的一个很好的表现：他什么都不用做…… 只是一个小小的“温暖”，知道他起床了，可以自如活动，就值数百万美元。

家庭助理机器人：比起电脑，更像宠物

Dave Lee：让我们来谈谈机器人 Astro。我看了发布会。有人说它像 R2-D2（《星球大战》电影中的机器人），也有说是瓦力、皮克斯的机器人……Astro 的销售说辞是什么?

Dave Limp：我不确定是否能给出销售说辞。我们已经开发了好几年、有各种形式的设备，它是这些设备中的一个，以一种奇怪的方式，成为你家庭的一部分。假如一边是纯粹的技术、实用工具、个人电脑，另一边是猫、狗等宠物，Astro 则相比个人电脑，更接近宠物。

▲ 亚马逊的 Astro 家庭助理机器人

我知道这听起来有点夸大其词。但奇怪的是，它作为我们家庭的一部分变得如此重要。顺便说一下，当我们把它提供给其他人 —— 只在少数家庭 —— 他们的反馈是相似的。

Dave Lee：可以大致说一下有多少吗？

Dave Limp：我们不能透露，很少，不是一个大数字。

Dave Lee：不到 100？

Dave Limp：比这多，我们还远远不及 100 万。我们这样做是为了学习和获得良好的反馈，让产品变得更好。它就在你的家里，有很多的实用价值。

有些人有 Ring 和 Blink（智能家居摄像头系统），我没有那样做，我只安装了一个监控酒柜的摄像头。除此之外，我不希望家里每个房间都有摄像头。但是当我离开去度假的时候，我真的很想看看房子。

现在，有了这个车轮上的摄像头，它可以移动，它可以自己驾驶、巡逻，检测到任何异常就会给我发通知。这真的很有趣，让人放心。

（Astro 甚至）开始理解你在房间的什么地方闲逛，它会像狗一样在正确的地方闲逛。

▲ 亚马逊的 Astro 可以在主人不在的时候巡逻房子的几个区域

圣诞假期，当我们在装饰圣诞树的时候，我曾有一次愉快的体验：它给我们播放了圣诞音乐。这是令人愉快的，因为你不需要有个 Echo 或蓝牙音箱在那，或戴上耳机…… 这就是环境体验。

什么是 Astro 的“杀手级应用”？

Dave Lee：但是它有杀手级应用了吗？我没有听到很多实际的应用。安全是有意思的，但这需要用一个家庭机器人？尤其是一个 1000 美元的?

Dave Limp：我对“杀手级应用”感到疑虑，因为我认为这是一个早已消失的范例。一件东西的效用是由很多东西组成的。当我们第一次推出 Echo 时，人们给了我同样的问题：什么是杀手级应用？

Dave Lee：…… 人们仍然在问这个问题。

Dave Limp：我理解，但我可以告诉你，人们每周在 Echo 上与 Alexa 互动数十亿次，数十亿美元。如果我给你看他们在做什么，音乐是很棒的，它是受欢迎的，但不是这一件事，而是成千上万件事，而且每天都在变化。

可能是你的孩子在问作业问题，可能是厨房计时器，也可能是你的闹钟。所有这些因素的结合带来了效用。我认为智能手机也是如此…… 一开始，你的电话只是语音通话，我都不记得上次打电话是什么时候了。它在发展，我认为同样的事情也会发生在 Astro 上。我非常确定的是 —— 我们可以讨论时间框架，是 5 年、10 年还是 15 年？—— 机器人将出现在人们的家中。我很确定。

Dave Lee：每个人的家？

Dave Limp：每个人的家。随着时间的推移，每个人都会有不同版本的机器人，因为有太多的任务和事情你不想做，或者你不需要去做。安全就是一个很好的例子。

Dave Lee：大多数人心目中完美的家庭机器人是拖地、倒垃圾桶的机器人…… 做一些 Astro 现在不能做的家务。Astro 的技术还很远。

Dave Limp：我有一个机器人真空吸尘器。我认为洗碗机是一种非常简单的机器人，因为它把没人想做的日常任务自动化了。

我不认为一个机器人就能解决所有这些问题，我也不会低估机器人的个性和陪伴的价值。会有实用的机器人，就像我们刚才描述的，一个会拖你的地板，一个会洗你的碗，可能会倒你的垃圾，这些也会是一个不错的机器人。但也有一些机器人是用来陪伴的，它们有个性，也能提供价值。

Dave Lee：Astro 是隐私承诺的飞跃。这对消费者来说有很大的需求吗，去实现“让更多的我们（Astro）进入你的房间”？

Dave Limp：我认为我们已经在基础层面考虑了隐私问题。Astro 就是一个很好的体现。我们对机器人内部的计算量进行了过度索引（over-indexed），所以机器人中绝大多数事情都是在本地发生的，它们从来没有上云。

绝大多数的事项都是可以选择的。如果你不想让它认出你，你不必选它。我们还在硬件中加入了隐私保护。如果你把它静音…… 所有可见光摄像机基本上都关闭了。

我们隐私保护就这么多吗？不止，我们会继续这样做。但是我觉得把 Astro 放在家里，比把别人的智能手机放在家里更安全。

Dave Lee：你工作中的“北极星”之一是发明了类似于《星际迷航》的电脑。

Dave Limp：是 60 年代的（Gene）Roddenberry。我们在谈一个真正有远见的梦想家。

Dave Lee：但大多数人会认为，到 2022 年，我们就会有那个了。

Dave Limp：我无法预测我们与那颗“北极星”会合的日期。不是明年，也不是后年。这是 5 年、10 年以后的事了。

但如果回到 7 年前，我把最初的圆柱形 Echo 放在你面前，只有 Alexa 在该产品上的功能和声音，将它放在（最新的）Echo Studio 旁边…… 它比我们刚发布的时候智能了几个数量级。

这就是这个计算机科学黄金时代将我们带向这条道路的本质。

结语：从无处不在到环境计算，智能设备还有多少想象空间？

作为智能音箱的鼻祖，每年秋季，亚马逊都会推出大量的硬件设备，从智能音箱、智能门铃、视频通话设备到无人机、家庭机器人。

在亚马逊创始人贝索斯任职 CEO 期间，Alexa 部门曾是亚马逊最推崇的项目之一，两三年前就已经拥有逾万名员工。围绕 Alexa 语音助手的智能设备矩阵，承载了亚马逊迄今最大的硬件野心。

尽管亚马逊为未来人机交互方式描绘了“环境体验”的宏伟蓝图，但截至今日，智能音箱等智能设备的常用功能似乎仍停留在放音乐、设闹钟、打电话等操作，就连与亚马逊电子商务业务连接的 Alexa 购物功能，都没有真正意义上掀起新的在线购物潮流。

如今，语音交互的新鲜感已经过去，万物互联的无感体验还不成熟，无论是亚马逊还是其他科技巨头都在绘制新的智能设备故事。

据近期外媒报道，亚马逊的布局可能会拓至扩展现实（XR）/增强现实（AR）。亚马逊的一则招聘信息显示，它想要招聘“软件工程师 ——XR / AR、XR / AR 设备”，这份工作将包括“为全新的智能家居产品构思和开发关键软件和架构”。