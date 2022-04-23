Kindle 传书直接看，亚马逊个人文档服务已原生支持推送 EPUB 格式

IT之家 4 月 23 日消息，一直以来，亚马逊个人文档服务 (Kindle Personal Documents Service) 仅支持推送 MOBI、PDF、HTML、TXT 等格式的电子书，对于常见且资源基数庞大的 EPUB 格式却不支持，转换格式可能会造成丢失部分信息。

现在，亚马逊 Kindle 云端个人文档服务已经可以推送原生 epub 格式文件了，推送后的 epub 会被转换为 azw3 格式，支持自定义字体，但是和之前推送 mobi 一样，还是不会显示封面。

如果有封面的话开启这个功能将会在锁屏后显示封面。IT之家了解到，目前亚马逊官方帮助文档还没有提及对推送 epub 格式的说明，还不能确定是否有其他需要注意的地方。

去年 9 月，亚马逊发布了全新的 Kindle Paperwhite 电子书新品，这是近三年来首次推出 Kindle Paperwhite 更新的型号，增加了更大的 6.8 英寸 E-Ink 显示屏，更明亮，色温可调，支持 USB-C 充电，更快的处理器，以及更多的电池续航。

Kindle Paperwhite 新机型的设计与旧机型类似，采用嵌入式显示屏，内置背光，300PPI 分辨率，文字清晰，并具有 IPX8 防水功能。