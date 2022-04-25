亚马逊第二个总部螺旋塔楼获批，预计 2025 年完成建设

北京时间 4 月 25 日早间消息，据报道，美国弗吉尼亚州阿灵顿县委员会于当地时间周六一致同意亚马逊在该州北部建造一座独特的螺旋形塔楼，作为其新成立的第二家总部的核心部分。

亚马逊于 2021 年 2 月宣布了这个引人注目的 350 英尺（约 106.75 米）高塔楼的计划，以支持其重建计划的第二阶段。新的办公大楼将成为亚马逊的第二个总部，预计建成后将迎接超过 2.5 万名员工入驻办公。

螺旋结构是几座获得批准的办公楼之一，但螺旋结构格外引人注目。螺旋设计的特点是一个可步行的坡道，围绕着建筑种植了树木和绿色植物，就像在山中徒步一样。

亚马逊表示，该建筑旨在帮助人们与自然联系起来，户外登山活动将在周末向公众开放。

从那时起，这些计划在阿灵顿县经历了一个彻底审查的过程，包括多次公开听证会。本月早些时候，县规划委员会以 9 比 0 的投票结果支持该项目。

上周六，县议会以 5 比 0 的投票结果通过了这些计划。其他计划还包括公园空间、一所社区高中，以及地面零售项目。

亚马逊表示，希望在 2025 年完成该项目。

由于哥伦比亚特区禁止摩天大楼，而亚马逊大厦将是阿灵顿县最高的建筑之一。从某些有利的角度来看，除了华盛顿纪念碑外，这个螺旋塔楼将主宰该地区的天际线。