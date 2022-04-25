美议员桑德斯再次批评 NASA，称其“成了马斯克和贝索斯的提款机”

4 月 25 日消息，据国外媒体报道，美参议员伯尼・桑德斯 (Bernie Sanders) 近日发表言论，对 NASA 支付给贝索斯和马斯克的私人太空探索公司巨额资金进行了抨击。

桑德斯表示，美国纳税人的钱被 NASA 用来过度补贴私人太空探索公司，他担心 NASA 已经变成了马斯克和贝索斯的 ATM 机，被他们两个人用来进行太空竞赛，而对国家没有任何好处。他说争夺联邦合同甚至引发了法律纠纷，因为太空探索公司依靠美国宇航局的资金发展壮大，而美国纳税人却为此付出了代价。

他还特别反对国会正在讨论的一项额外资金，将为 NASA 的登月计划额外增加 100 亿美元的预算，桑德斯将这一提议称为贝索斯的“救助基金”。他表示，太空经济已经带来了巨额的利润，并且还在蓬勃发展，目前主要是由私营公司获利，基本上免费利用 NASA 的设施和技术将卫星送入轨道。

此外，他指出的最大问题在于太空所有权问题，虽然联邦政府向私营公司提供金融资产，但是尽管通过太空经济获得了收益，这项投资却没有任何回报。据他称，私营企业获得了巨额利润，并且即使在太空获取到一些东西也不受政府控制，2015 年《太空法案》允许私营公司保留对在太空发现的材料和土地的所有权，该法案要求美国政府的行政部门“为美国公民的太空资源商业开发和商业回收提供便利”。

总之，这位美国议员争论的核心是，从太空探索中获得的利益应该惠及整个国家，而不是少数人或企业。“当我们下一次跨入太空时，要造福全人类，而不是只将少数亿万富翁变成万亿富翁。”

《桑德斯反对为 NASA 登月飞船再拨款，称是变相资助贝索斯》