马斯克称 Neuralink 可以解决病态肥胖问题，专家表态：这实际上是可能的

IT之家 4 月 24 日消息，在面对 TED 的采访中，埃隆・马斯克表示，他的脑机接口初创公司 Neuralink 有望在十年内解决大脑和脊柱的损伤问题。马斯克指出，该公司的技术甚至可以解决病态肥胖等健康问题。

专家们则表示，虽然这一想法有些牵强而且尚未经科学证实，但使用大脑植入物来治疗病态肥胖实际上是一个可行的思路。

当然，考虑到目前 Neuralink 的技术仍在开发中而且尚未开始人体试验，这种想法似乎无法在短期内实现，但与马斯克的其他想法类似，例如通过在大西洋中的一艘无人船完成火箭一级推进器的回收，这个概念实际上是可以说得通的。

来自纽卡斯尔大学 (Newcastle University) 的神经接口专家安德鲁・杰克逊 (Andrew Jackson) 教授指出，Neuralink 的概念相比起其他神经技术主张更合理一些，“我不认为这比其他关于神经技术潜力的说法更令人难以置信”。

杰克逊补充说，与其他治疗病态肥胖的方法相比，Neuralink 的大脑植入物实际上造成的创伤更小。他指出，现阶段一些旨在解决病态肥胖的理论涉及改变患者消化道的形状和功能，而这种手术通常会很贵，而且恢复过程也很痛苦。

IT之家了解到，Neuralink 旨在设计和开发一个完全集成的脑计算机接口（BCI）系统，它可以使计算机或其他数字设备与大脑直接进行沟通，通过将神经植入物中的微米级螺纹被植入大脑对应区域，可以使植入物能够读取并有可能刺激大脑活动。

剑桥大学代谢和医学教授萨达夫・法鲁奇（Sadaf Farooqi）指出，大脑中有一个被称为下丘脑的特定区域，这里可以控制你的食欲增加。如果 Neuralink 能够针对大脑的特定区域进行刺激，那么解决像病态肥胖这样的问题肯定是可行的。

“我们和其他人已经表明，在一些患有严重肥胖症的人中，真正推动食欲增加的往往是一个特定的大脑区域，即下丘脑的功能区。如果你能找到一种方法来针对这一特定区域，甚至是那些驱动食欲的特定神经元，那么从理论上讲，一种药物或一种技术就可以从根本上改善病人的生活。”

Neuralink 尚未获得用于人体测试的批准，但愿意尝试该公司技术的人还很多。在 TED 的采访中，马斯克表示，Neuralink 收到了许多曾有悲惨遭遇的人写的电子邮件，其中很多都是一些人在生命的黄金时期发生的伤心故事。

“我们在 Neuralink 收到的邮件令人心碎。我是说，他们往往会寄给我们悲惨的故事。你明白吗，一个正值壮年的人在骑摩托车出了事故，导致一个 25 岁的人甚至不能自己吃饭。这些都是我们想要解决的，”马斯克说。