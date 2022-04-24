马斯克因质疑《艾尔登法环》封号 Bug 遭网友怒喷

IT之家 4 月 24 日消息，《艾尔登法环》是 From Software 开发、万代发行的的一款黑暗幻想风格 ARPG 游戏。本作为万代南梦宫娱乐与 FromSoftware 继《黑暗之魂》系列后，再度共同开发的动作 RPG 新作。

此前，网上爆出有玩家通过 Bug 调出隐藏道具“死眠短裤”后通过入侵丢弃物品后吸引其他玩家在不明所以的情况下拾取，但拾取的玩家会因为被检测出正常游戏无法获得的“死眠短裤”导致其被封号。

IT之家了解到，该 Bug 目前已经被修复，但马斯克对此表达了不解，他认为《艾尔登法环》这种充满血腥元素的 R18 游戏竟然会因一条内裤而导致大量封号，这种事真的是很迷惑。

随后，有许多网友在马斯克的这条推特下对他进行抨击，称他不仅不懂游戏而且已经成了一个需要在推特发推才能获取收获的“小丑”…… 不过也有很多人在评论区给马斯克科普游戏机制和这种利用 Bug 的不法行为，只不过他都没有回复。

据公开资料，《艾尔登法环》（エルデンリング）是一款魂系动作角色扮演游戏。本作是由游戏制作人宫崎英高与奇幻小说家乔治・R・R・马丁共同创作。该游戏拥有魂类游戏特点高难度关卡、开放世界、无指引的探索、多重结局、多个职业等游戏特点。