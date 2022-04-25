放弃收购推特？马斯克澄清：是不再取笑盖茨

4 月 25 日消息，当地时间周日，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）发布的一条推文导致很多人猜测马斯克是否要停止收购个人社交媒体推特的计划，随后马斯克又发推文澄清，自己指的是不再取笑微软创始人比尔・盖茨（Bill Gates）。

日前马斯克和盖茨的一段聊天内容被曝光。从内容上看，两人似乎就“气候变化”慈善事业进行了一番讨论，马斯克还因盖茨做空特斯拉而非常不满。

聊天截图显示，马斯克询问盖茨是否仍持有“5 亿美元的针对特斯拉的空头头寸”，盖茨回答说，“很抱歉，我还没有抛掉它。”“我是想讨论一下做慈善的可能性。”马斯克在回复给盖茨的短信中写道：“抱歉，因为你大量做空特斯拉，让我无法认真对待你在气候变化方面的慈善事业。毕竟特斯拉在解决气候变化问题上做得最多。”

马斯克随后在推特上确认了聊天内容的真实性，还在周五发布了一组表情包，将盖茨照片和一个男孕妇的表情放在一起，似乎在嘲笑盖茨的体重。

周日，马斯克先是发布了一条意思含糊的推文：“离开”，这让一些用户询问他是否打算放弃收购推特，在业内引起一片哗然。马斯克随即又发文澄清，自己意思是不再取笑盖茨。他在推文中称，自己说的是不再取笑盖茨在支持解决气候变化问题的同时做空特斯拉。

上周四马斯克证实，自己从银行和其他实体那里已经获得收购推特的资金。他在周四提交给证券监管机构的文件中表示，自己已承诺“提供总计约 465 亿美元”的资金来收购推特。

此举是对推特提交“毒丸”防御计划阻止马斯克进行收购的回应。周一推特向美国证券交易委员会 (SEC) 提交股东权利计划，如果任何“实体、个人或团体”获得了 Twitter 超过 15% 的股份，就将启动这一计划。马斯克目前持有该公司 9.1% 的股份。

这一计划本质上是通过稀释公司股份来增加马斯克收购的难度。然而，当马斯克确认融资后，就可以采用一种传统的敌意收购方式，也就是以高于市场估值的价格收购股东手中的股票。知情人士透露，推特公司正在重新评估特斯拉 CEO 埃陇马斯克的收购建议，周日公司高管将与马斯克会面。

本月早些时候，马斯克在宣布持有推特大量股份后被任命为该公司董事会成员，他最初接受了这个职位，后来又拒绝了。几天后，马斯克公开宣布将出价收购这家社交媒体公司。