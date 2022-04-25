日产正开发自动避撞系统应对复杂路况，目标到 2030 年用于所有新车

IT之家 4 月 25 日消息，日产公司今天宣布了一项新的驾驶辅助技术，该技术目前正在开发中，利用车辆周围环境的高度精确的实时信息，极大地提高避免碰撞的能力。

日产的这项名为“地面真实感知”的技术融合了来自下一代高性能激光雷达、雷达和摄像头的信息。该技术可以实时检测物体的形状和距离，以及车辆周围区域的结构，并具有很高的准确性。利用这些信息，车辆有可能立即分析当前形势，判断并自动执行所需的避撞操作。这项技术还可以检测到远处的慢车和道路障碍物，并相应地执行变道。重要的是，在没有详细地图信息的地区，该技术还可以为司机提供更多支持。

领导全球研发的高级副总裁 Takao Asami 说：“日产已经率先推出了许多先进的驾驶辅助技术。当我们着眼于自动驾驶的未来时，我们认为最重要的是让车主对他们的车辆安全感到高度自信。我们相信，我们正在开发的地面真相感知技术将为车主的信心、减少交通事故和未来的自动驾驶做出重大贡献。”

日产已经与前沿公司合作，研究和开发这项技术。下一代激光雷达是一个重要的元素，日产正在与 Luminar1 合作，世界领先的技术将其纳入日产的系统。在先进的防撞控制领域，在数字环境中开发高度精确的验证技术是至关重要的。为此，日产正在与拥有最先进模拟技术的 Applied Intuition2 合作。

IT之家了解到，根据其长期愿“日产雄心 2030”，日产正在努力开发车辆控制技术，旨在通过利用下一代激光雷达技术大幅减少事故。日产认为，在即将到来的自动驾驶时代，能够避免高度复杂事故的驾驶辅助技术将是至关重要的。日产的目标是在 2020 年代中期完成其地面真实感知技术的开发，其将首先在选定的新车型上使用，并在 2030 财年之前在几乎所有的新车型上使用。