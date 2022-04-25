英伟达促销 RTX 30 显卡，买整机送暴雪游戏点

IT之家 4 月 25 日消息，随着新一代显卡发布时间的临近，英伟达现在开始促销老款 RTX 30 系列显卡。

日前，英伟达宣布“GeForce RTX 30 系列显卡现已全面在售”，同时呼吁玩家将战力拉升到 GeForce RTX 3070 以上。今天，英伟达又公布了买 RTX 3070 显卡主机送价值 360 元暴雪游戏点的活动。由此可见，英伟达正在努力清掉 RTX 3070 及以上显卡的库存。

英伟达表示，自 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 10 日，在活动期间，于指定平台参与活动的系统集成商处，购买搭载 GeForce RTX 3070 及以上显卡的电脑整机，即可获赠价值 360 元人民币的暴雪游戏点数，先到先得兑完即止。

IT之家了解到，除了整机送暴雪游戏点的促销活动外。英伟达显卡还在京东上推出了价保服务。在京东自营购买来自华硕、七彩虹、影驰、技嘉、微星、铭瑄等品牌的指定型号系列显卡的消费者可享受价保至 6 月 18 日特殊价保服务；活动期间如有价格下调，消费者可直接通过京东网站或京东 App“我的京东”-“价格保护”按照 JD 平台价保规则申请退差价。

据 kopite7kimi 消息，英伟达新一代旗舰游戏 GPU AD102 现已开始测试。该 GPU 将用于 RTX 4090 和 4080 显卡。不出意外的话，英伟达新一代 4090 显卡将在今年 9 月发布。此外，消息称 AMD 的新一代中端显卡也将在下半年发布。