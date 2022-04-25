【IT之家开箱】realme 真我 Q5 Pro 图赏：千元机也有潮颜值

IT之家 4 月 25 日消息，4 月 20 日下午，realme 正式发布了真我 Q5 系列新机，包括真我 Q5i、真我 Q5、真我 Q5 Pro 等机型，千元级别售价上的超高性价比吸引了很多网友的关注。现在IT之家已经拿到了夏日燃擎版 realme 真我 Q5 Pro，现在就为大家送上开箱图赏。

realme 真我 Q5 Pro 虽然主打千元性价比，但在颜值上还是作出了自己的特色，特别是夏日燃擎版，通过醒目的黄色带给用户青春、活力的观感。

先看手机背面，realme 这次将具有强烈视觉冲击力和时尚感的棋盘格设计用在了真我 Q5 Pro 上。这种棋盘格设计元素灵感主要来自于赛车文化，黑白方格旗因其醒目而明确的特点，成为赛事结束的重要标识，同时也成为时尚潮流文化中活力、激情的象征，因此，真我 Q5 Pro 用它来传递自身的潮玩基因。

同时，手机整体高饱和度低明度的黄色与摄像头模组、边框的黑色形成撞色，这种黄黑搭配的风格也是今年流行的色彩搭配，让整个手机看起来更显时尚。

而摄像头模组整体为纯黑设计，表面覆盖光面玻璃，两颗广角和超广角主摄非常醒目，第三课微距镜头隐藏在右侧。两枚主摄中间还有赛车的棋盘格图案，再次呼应了整机的设计语言。

真我 Q5 Pro 手机正面为一块 6.62 英寸 AMOLED E4 屏幕，左上角打孔设计，没有什么特别的亮点。

这款手机重量为 194.5g，拿在手上不会觉得重，但会觉得稍微有些厚，另外由于机身边缘处都采用了圆润的曲线，握持时也不会觉得割手。

配置方面，realme Q5 Pro 搭载骁龙 870 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 80W 超速闪充，配备真我 GT 系列同款的金刚石冰芯散热系统，还拥有 8+256GB 大内存组合。

话不多说，小伙伴们还是通过图赏来感受这款千元机的潮流颜值吧。