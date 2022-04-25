一加新机入网：6.59 英寸 FHD+ LCD 高刷屏，5000mAh 电池

IT之家 4 月 25 日消息，一加现有一款型号为 PGZ110 的新机通过工信部入网审核，采用 6.59 英寸 FHD + 分辨率 LCD 高刷屏，内置 5000mAh 单电芯大电池，尺寸为 164.3x75.8x8.7mm，有网友认为可能是一加 10，但无法证实。

@数码闲聊站 表示，这款机型屏幕电池尺寸和 OPPO K10 完全一致，也是可能会搭载联发科天玑 8000 芯片。

目前还没有关于这款机型更进一步的消息，IT之家后续将为大家带来更多报道。