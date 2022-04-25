开源鸿蒙 OpenHarmony 3.1 Release 版本发布，逐步支持复杂标准带屏设备开发

IT之家 4 月 25 日消息，今日，OpenAtom OpenHarmony（以下简称“OpenHarmony”）技术日在深圳召开。活动首次对外解读了 OpenHarmony 3.1 Release 技术特性。

IT之家了解到，数据显示，截至目前，OpenHarmony 吸引了 40 多家主仓代码贡献单位，汇聚 160 万 + 社区用户，建立 44 个特别兴趣小组，全球下载次数高达 6300 万，5.5 万 + 次代码提交。

据介绍，通过 4 个关键版本迭代，OpenHarmony 系统能力持续升级，OpenHarmony 3.1 Release 版本已具备支撑复杂带屏标准系统设备和应用开发的基础能力，该版本已于 3 月 30 日上线 Gitee 和镜像站点供全球开发者下载。

技术日主论坛首次对外解析了 OpenHarmony 3.1 Release 技术特性。相较于旧版本，3.1 Release 不仅强化了内核，构建了业务自适应优化内核调度机制，为流畅性能奠定基础；还增强了驱动开发模型，开放丰富 HDI 接口，为系统提供更多硬件访问能力。同时，图形、多媒体、分布式硬件、分布式数据管理、分布式安全等能力全面提升。“OpenHarmony 3.1 Release 从内核到框架，逐步支持复杂标准带屏设备开发。”

除系统能力提升外，社区还推出了配套开发工具。API Version 8 版本开放 11000+JS API 接口，DevEco Studio 3.0 Beta3 构建了 OpenHarmony 应用开发环境，DevEco Device Tool 3.0 Release 则是一款一站式的 OpenHarmony 硬件开发工具。

目前，已有 11 款主流芯片进入 OpenHarmony 社区主干，到 2022 年末适配芯片预计将增至 35 款；同时截至 4 月，44 款产品已获得 OpenHarmony 生态产品兼容性证书。