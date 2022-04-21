统信软件：开源鸿蒙 OpenHarmony 行业发行版将部署在平板、手持终端、智慧大屏、云终端等多种智能设备上

IT之家 4 月 21 日消息，4 月 15 日， 首届 OpenHarmony 生态使能签约仪式在深圳举办。在 OpenHarmony 工作委员会的指导下，统信软件与华为签署了 OpenHarmony 生态使能合作协议。

统信软件表示，将基于 OpenHarmony，凭借自身技术实力与行业经验，主要面向政务、教育、金融、交通、电力、医疗、制造等不同行业进行定制化地开发 OpenHarmony 商业发行版。其中，华为将会为统信软件提供 OpenHarmony 使能服务，从而加速其实现赋能行业数字化升级。

自 OpenHarmony 开源以来，统信软件就将基于 OpenHarmony 的技术研发与持续创新作为重要发展战略之一，以白金捐赠人身份加入开放原子开源基金会，并深度参与 OpenHarmony 和 OpenAtom openEuler 等项目。

统信软件与 OpenHarmony 工作委员会开展了多层次的深度合作，双方将共同制定基于 OpenHarmony 的智能终端操作系统标准，推动该标准成为关键核心领域智能终端操作系统标准。统信软件称，将持续加大研发投入力度，打造高可靠、强安全、符合行业实际需求的跨端融合操作系统产品，部署在平板、手持终端、智慧大屏、云终端等多种智能设备上，赋能移动办公、智慧教育、智慧金融、能源电力、智能交通等场景。

统信软件将面向政务、教育、金融、电力、医疗、交通、制造、通信和能源行业等重要行业和领域创新全面推出 OpenHarmony 行业发行版。

OpenHarmony 开源项目是开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目。OpenHarmony 由华为公司贡献主要代码、由多家共建，具备面向全场景、分布式等特点，是一款全领域、新一代、开源开放的智能终端操作系统。OpenHarmony 正在构建面向消费市场、行业市场终端设备生态，为包括个人消费、教育、医疗、金融、能源、工业、交通等行业提供统一融合的数字化创新基础平台。

《华为与 6 家厂商签约开发基于开源鸿蒙 OpenHarmony 的行业发行版，提升装机量》