首届鸿蒙 OpenHarmony 开源开发者成长计划结项项目公示：智能电饭煲、智能电饼铛...

IT之家 4 月 16 日消息，据 OpenHarmony 发布，首届 OpenAtom OpenHarmony（简称“OpenHarmony”）开源开发者成长计划自 2021 年 10 月 24 日发布以来，历时 5 个多月时间，累计吸引 2000 余名高校学生参与，132 个团队申领项目，最终确定了 104 个团队进入到项目开发。经过开题预审、中期报告、结项评审三个环节，最终有 32 个团队达到结项标准，顺利结项！

其中优秀项目包括基于 OpenHarmony 的智能电饭煲、智能电饼铛、智能录音笔、气候变化可视化、智能语音垃圾桶。

结项项目包括基于 OpenHarmony 的智能阳台、《人生重启模拟器》游戏、《像素小鸟》小游戏、智能家庭生活之消毒柜、智能场景识别的多设备协同、护花使者、智能电子牌、智能大棚、智能灯、智能窗帘、《过马路》小游戏、《123 木头人》小游戏、液化气报警案例、智能晾晒系统、智能灯控、《修仙小游戏》、煤气泄漏、智能婴儿陪睡伴侣、智慧门锁、数字管家新增一种配网方式（碰一碰无感配网）、智能照相机、softbus 进行注解、蓝牙键盘、智能 NFC 打卡机、智慧儿童管家、智能家居中控板、旅行小助手等。