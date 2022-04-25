发力电动汽车，奥迪 CEO 称欧洲车企应在 2040 年前停止使用化石燃料

路透报道称，大众集团旗下奥迪品牌首席执行官 Markus Duessmann 表示，欧洲汽车制造商应从 2040 年开始逐步摆脱对化石燃料的依赖，同时，他还呼吁在奥迪总部所在的巴伐利亚和其他地方加快扩大可再生能源产能。

俄乌局势以及各国可能对俄罗斯天然气实施禁运的讨论，给企业和政府扩大可再生能源投资带来了压力。

Markus Duessmann 在一次会议上倡议：“作为欧洲人，让我们勇敢起来，承担起从 2040 年完全摆脱化石燃料的责任。我们必须把所有的精力都投入到电动汽车上，以满足个人移动出行需求。”

奥迪将从 2033 年起停止销售内燃机车。该公司表示，其母公司大众集团将从 2035 年起在欧洲停售内燃机车，随后在中国和美国落地。

尽管如此，宝马等其他汽车制造商警告称，由于内燃机的需求仍然很高，不要过早专注于生产电动汽车。宝马首席执行官 Oliver Zipse 近日表示，“我们必须要对新技术的出现和电动汽车的发展保持谨慎的态度，因为它们的发展会增加对极少数国家的依赖。”长期以来，Oliver Zipse 一直主张反对全面禁止内燃机汽车销售。他认为，无论是从利润角度还是从环境角度来看，提供更节能的内燃机汽车都是关键，这主要受充电基础设施不完善和电动汽车价格高昂的影响。