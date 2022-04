华为 Mate 10 / P20 系列、荣耀 10 推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.230 更新：超级终端新增与部分华为手表、手环及 MateView 连接

IT之家 4 月 26 日消息,据网友反馈,华为 Mate 10 / P20 、荣耀 10 系列开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.230 更新,Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10 保时捷设计、P20、P20 Pro 等获得 HarmonyOS 2 版本 2.0.0.230。通过本次更新,超级终端新增支持与部分华为手表、手环以及 MateView 连接,辅助功能将新增“长辈关怀”设置界面,推荐更新体验。

适配机型

C 版本号为 C00 /C01 / C786 的以下机型:

Mate 10 全网通版 ALP-AL00

Mate 10 移动定制版 ALP-TL00

Mate 10 保时捷设计 BLA-AL00

Mate 10 Pro 全网通版 BLA-AL00

Mate 10 Pro 移动定制版 BLA-TL00

注:系统 C 版本号查看方法:设置 > 关于手机 > 版本号,括号中 C 及其后面的 2 位 / 3 位数字,如版本号 2.0.0.216 (C00E205R2P5),其 C 版本号为 C00

C 版本号为 C00 /C01 的以下机型:

P20 全网通版 EML-AL00

P20 移动定制版 EML-TL00

P20 Pro 全网通版 CLT-AL00、CLT-AL01、CLT-AL00l

P20 Pro 移动定制版 CLT-TL00、CLT-TL01

荣耀 10 也推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.230 更新。