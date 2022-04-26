马斯克 440 亿美元收购终于如愿以偿，但买下 Twitter 后还有这些问题要解决...

新北京时间 4 月 26 日早间消息，据报道，Twitter 董事会今日同意了特斯拉首席执行官马斯克提出的 440 亿美元的收购要约。事件有了重大进展，但是接下来，这位全世界最富有的人将会对他最喜欢的社交媒体平台采取什么措施，尚不得而知。

根据收购协议，马斯克将为 Twitter 每股股票出价 54.2 美元。Twitter 周一宣布的消息，也结束了一场马斯克引发的“敌意收购”风波。最初，马斯克称自己 54.2 美元的出价是最好的，也是最终报价。

在周一发表的声明中，Twitter 表示，马斯克将为收购直接支付 210 亿美元，另外已经获得了 255 亿美元的融资，包括债务融资和保证金贷款融资。Twitter 也表示，双方对于收购交易的结束并没有施加财务条件。

这样看来，马斯克终于如愿以偿，拿到了 Twitter。但是，有关这家全球颇具人气的社交平台，有许多关键问题尚未有答案。Twitter 的用户们、员工们、股东以及美国政界人士都在焦急等待如下问题的答案：

谁来领导公司？

Twitter 下一步面临的最大问题，是“大老板”马斯克将会任命谁来担任 Twitter 的首席执行官。

现任的首席执行官是帕拉格・阿格拉瓦尔（Parag Agrawal），不过他接替前任首席执行官多西之后，任期只有五个月。刚刚上任，阿格拉瓦尔就碰到了极具进攻性的马斯克。马斯克首先收购了 Twitter9% 的股份，一度同意加入董事会，但是后来又突然变卦。

马斯克取消了加入董事会的协议，反而决定收购 Twitter。阿格拉瓦尔之前警告称，这次收购将给公司运营带来干扰。

媒体分析称，目前看来，马斯克和阿格拉瓦尔不太可能合作。在公司声明中，阿格拉瓦尔表示，Twitter 有自己的使命，能够影响全世界，“我为我们的团队深感自豪，也被他们如此重要的工作所鼓舞。”

新董事会都有谁？

现有的董事会领头人是云计算软件公司 Salesforce 的联席首席执行官泰勒（Bret Taylor）。为了抵御马斯克可能的敌意收购，董事会制定了所谓的毒丸计划。不过，这些动作的起因是马斯克取消了担任 Twitter 董事的计划。

作为 Twitter 的新老板，马斯克有机会“清洗”董事会，另外未来有可能担任董事的潜在名单也很长。最近，马斯克和多西看上去有些“英雄所见略同”，他会不会和这位亿万富豪联合创始人携手呢？

马斯克如何控制公司？

Twitter 在声明中表示，将被马斯克拥有的一个实体收购。不过这份声明并未披露马斯克未来将如何控制 Twitter。

目前，马斯克担任电动车制造商特斯拉的首席执行官，特斯拉拥有超过一万亿美元的市值，另外马斯克也是美国民营太空公司 SpaceX 的首席执行官，SpaceX 尚未上市，在线下市场被估值为 1000 亿美元。马斯克旗下还有其他新创公司，比如研究人脑和计算机连接的“神经链公司”（Neuralink），以及开发建设城市地下交通系统的“隧道公司”（Boring Company）。

对于 Twitter，马斯克是否会学习贝索斯，让一个独立的管理团队来经营私人收购的《华盛顿邮报》？他是否会做一个放手不管的老板？

包括以上，许多问题可能还需要很长时间才能知道答案，比如未来的推文内容监管如何进行？一些被封杀的名人账号，是否会重返 Twitter。

以后的 Twitter 将会是什么样子？

在 Twitter 的功能问题上，马斯克过去多次发帖，采用“众包”方式采集意见，比如他问自己的 8300 万名粉丝，是否想要帖子编辑按钮。未来，他是否会根据粉丝的意见来做出 Twitter 的决策？

在双方同意收购后，马斯克发表了一份声明。他表示，言论自由是一个正常运行的民主社会的基石，Twitter 是一个数字化的市政广场，所有对于人类未来至关重要的话题都可以讨论。

马斯克表示，要通过多个措施让 Twitter 平台变得更好，包括开发新功能加强产品，让后台算法开源，增加外部信任，同时打击发布垃圾帖子的机器人，认证所有用户。

马斯克表示，Twitter 有巨大的潜能，希望未来能够和 Twitter 公司和用户社区合作，解锁 Twitter 的潜能。

马斯克的“言论自由”到底意味着什么？在周一的一条推文中，马斯克表示：“我希望对我最凶狠的评论声音都能够保留在 Twitter 上，因为这才是言论自由的真谛。”

马斯克会让所有的用户都持续发声吗（即不封禁账号）？对于社交媒体平台来说，内容监管十分重要，可以防止平台引发“垃圾箱的大火”。另外对于一个私营公司来说，言论自由不一定等同于美国宪法第一修正案。

员工队伍会有变化吗？

在成为退市的私人公司之后，马斯克需要重新构建 Twitter 员工的薪资体系。目前的股票奖励计划已经没有意义。过去的股票奖励是否会被新 Twitter 的股权所取代？这样如果 Twitter 第二次公开上市，员工还有致富机会。

目前，科技行业展开了一场白热化的人才争夺战。从业者比过去有更充足的动力，来保住自己的薪资待遇。在这样的大背景下，Twitter 员工需要考虑为何继续留在公司，其他跳槽者也要考虑为何要跑去 Twitter。

马斯克会留住哪些员工？如果他取消内容监管部门，大量的员工可能显得多余。另外，马斯克庞大的粉丝队伍，是否有一些会变成 Twitter 的员工呢？

特斯拉股东怎么办？

特斯拉目前的市值已经达到一万亿美元，对于投资人来说，继续持有特斯拉意味着他们期待马斯克继续“施展魔法”。

然而，马斯克目前已经有了许多操心事（比如特斯拉之外的诸多公司），收购 Twitter，是否会让特斯拉股东感到不爽？

周一，特斯拉股价小幅下跌。自从马斯克 4 月 14 日提出收购 Twitter，特斯拉股价累计下跌 2.3%。不过同期，美国纳斯达克指数的跌幅更大。