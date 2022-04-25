消息称推特和马斯克就收购要约展开谈判，最快本周敲定协议

4 月 25 日消息，据知情人士透露，美国当地时间周日，推特开始与特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）就出售事宜展开谈判，交易最快可能在本周敲定。就在 10 天前，马斯克宣布计划以 430 亿美元收购这家社交媒体公司。

知情人士说，双方周日会面讨论了马斯克的收购要约，并取得了进展，但仍有些问题需要讨论。目前尚不能保证他们会达成协议。

知情人士表示，尽管推特决定与马斯克接触，但这并非意味着该公司会接受他每股 54.2 美元的报价。然而，这意味着推特正在探索是否有可能以更好的条件将公司出售给马斯克。

过去几天，马斯克始终在与推特股东会面，寻求支持他的收购。他曾表示，推特需要私有化才能继续成长，成为一个真正的言论自由平台。

知情人士称，马斯克坚持自己正在提出“最佳和最终”报价，这是谈判中的一个障碍，但董事会已决定与马斯克接触，以收集更多信息，并可能争取更好的条件。

据悉，推特希望了解更多有关监管机构对马斯克进行的任何调查，包括美国证券交易委员会 (SEC) 的调查，这可能会对交易构成风险。证券律师表示，马斯克在今年早些时候购买推特股份时，可能违反了 SEC 的披露规定。

同时，推特也在调查其主要市场的监管机构是否会反对马斯克收购该公司。知情人士称，如果推特确定将公司出售给马斯克会带来风险，它可能会要求后者支付一笔可观的“分手费”。