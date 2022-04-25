马斯克的脑机接口公司 Neuralink 仍有望在 2022 年底前进行首次人体试验

IT之家 4 月 25 日消息，埃隆-马斯克分享了关于脑机接口公司 Neuralink 的一些更新，包括该公司仍有望在 2022 年底前进行人体试验。

去年 2 月，马斯克曾表示，Neuralink 正在“超级努力”地工作，使其大脑植入物安全。他还表示，Neuralink 正在与美国食品和药物管理局密切沟通，以便在当年晚些时候开始初步的人体试验。然而，2021 年过去了，Neuralink 没有进行人体试验。今年早些时候，Neuralink 开设了临床试验主任和临床试验协调员的职位，这表明该公司更接近于对其设备进行人体试验。

最近，马斯克指出，Neuralink 可能能够解决病态肥胖的问题。马斯克第一次提到这个话题是在他与克里斯-安德森的 TED 访谈中。他告诉安德森，Neuralink 将在未来十年内专注于解决大脑和脊柱损伤。

“我们正在努力弥合大脑与身体之间的断裂联系。”埃隆-马斯克在回应 Teslarati 的一篇文章时说，“运动和感觉皮层的神经链经过颈部 / 脊柱的薄弱 / 断裂环节，理论上应该能够恢复全身的功能。”

马斯克还告诉安德森，从长远来看，Neuralink 设备可以解决病态肥胖等健康状况。纽卡斯尔大学的安德鲁-杰克逊教授，也是神经接口方面的专家，他指出，马斯克关于 Neuralink 的说法是可能的。杰克逊特别指出，与其他病态肥胖的治疗方法相比，Neuralink 植入物的侵入性更小。

IT之家了解到，马斯克列举了 Neuralink 的主要任务重点，以达到其目前的目标。他指出了 Neuralink 植入物存在的一个“电子 / 机械 / 软件工程问题”，他将这一问题与智能手表的复杂性相比较，他承认这并不容易。马斯克邀请任何有智能手表或手机工程和制造经验的人加入 Neuralink，因为他们的技能“直接适用”。

这位特斯拉 CEO 还强调，Neuralink 公司正在开发其手术机器人，这对于将植入物与大脑连接起来至关重要。马斯克指出，该手术机器人可与最先进的计算机数控机床（CNC）相媲美。

根据 2021 年的 Neuralink 视频，该公司的大脑植入物由一个“小球”组成，其中包含“秘制有源电子器件”和柔性电极，其宽度约为 50 微米，厚度为 5 微米，长度为 20 毫米。附着在冰球上的电极在视频中经常被称为“线”，或者被比作头发丝。电极是非常脆弱的。