马斯克私有化特斯拉更多内幕曝光，曾痛斥沙特 PIF 基金“把自己往火坑里推”

4 月 25 日消息，2018 年埃隆・马斯克（Elon Musk）曾发布过计划将特斯拉私有化的推文，给他本人和公司惹来了不少麻烦。最近特斯拉股东就此事提起的相关诉讼，导致马斯克当时与沙特阿拉伯公共投资基金高管、硅谷密友以及投资者互发的一系列短信曝光，内容显示马斯克当时曾与沙特 PIF 基金高管发生过口舌之争，甚至说对方“是在把我往火坑里推”。

当地时间上周五晚些时候提交给法庭的动议文件显示，马斯克与沙特 PIF 基金负责人亚西尔・阿尔-鲁马扬 (Yasir Al-Rumayyan) 通过短信进行了一番交流，其间对媒体发布的一篇文章非常愤怒。文章称，沙特 PIF 基金“据称正就将特斯拉私有化进行讨论”。

这份长达 300 页的诉讼动议文件显示，马斯克在短信中写道，“这是一份极其软弱的声明，没有真正反映我们就特斯拉开展的谈话内容。你说过你对特斯拉私有化很感兴趣，从 2016 年起就一直想这么做。”马斯克补充说，“很抱歉，我们无法合作。”

“这最终取决于你，埃隆。”阿尔-鲁马扬回复道。

马斯克又写道：“你是在把我往火坑里推。”

“一个巴掌拍不响，”阿尔-鲁马扬说。“我们还没有收到任何消息。”

二人仍在继续拉锯。阿尔-鲁马扬告诉马斯克，“我们不能批准还没有足够信息的事情”，并表示他一直在等有更多的财务信息。在随后的交流中，阿尔-鲁马扬要求马斯克“请好好阅读这篇文章”。“我读过了，”马斯克说。“写得很烂，听起来我就像是一个骗子。内容都是含糊其辞，丝毫没有显示出你亲口表达的那种强烈兴趣。”

因为与沙特 PIF 基金的谈判没有进展，马斯克转而与私募股权公司银湖和高盛推进特斯拉私有化的提议。但几周后，马斯克搁置了将公司私有化的努力，因为许多大投资者也不会支持这项计划。一个周五深夜，他公开发表了一篇题为《保持上市不变》(Staying Public) 的文章，震惊了金融界，一场闹剧就此草草收场。

自那以后，特斯拉开始盈利，并相继在上海、柏林和奥斯汀建立起超级工厂。毫无疑问，现在特斯拉已经引领起整个交通行业从燃油车转向电动汽车的热潮，万亿美元的估值令华尔街惊叹不已，并使马斯克成为世界上最富有的人。

但股东们向联邦法院起诉马斯克，称马斯克于 2018 年 8 月发布的推文和后续内容“毫无疑问是错误的”，导致特斯拉股价出现剧烈波动，让他们损失了几十亿美元。但马斯克和他的律师坚持认为，这条发给广大粉丝的推文内容“完全真实”。

马斯克的律师坚持原有论点，认为沙特 PIF 基金已经同意支持马斯克将特斯拉私有化的想法。马斯克首席外部律师亚历克斯・斯皮罗 (Alex Spiro) 在提交的动议文件中公开了相应短信内容。

这份动议文件中还包括马斯克向美国证券交易委员会（SEC）提交的证词摘录内容。SEC 曾以欺诈罪起诉马斯克，最终与马斯克和特斯拉达成和解协议。根据协议，马斯克和特斯拉各支付 2000 万美元的罚款，马斯克三年内不得担任特斯拉董事会主席一职。

这段时间，马斯克悄悄收购了个人社交媒体推特超过 9% 的股份，成为公司最大的个人股东。之后他拒绝担任推特董事，并在本月主动提出以 430 亿美元的价格收购推特。

据知情人士透露，在从摩根士丹利等机构获得融资后，马斯克周日与推特高管会面，说明总体上推特董事会对进行交易的态度比以前更开放。

但是，尽管马斯克表示自己为收购推特准备了 465 亿美元的资金，但 2018 年的短信提醒人们，马斯克也可能随时会改变主意。他不会忘记自己生过气。