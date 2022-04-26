马斯克背后的神秘家族办公室

北京时间 4 月 26 日消息，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 周一正式宣布以 440 亿美元收购 Twitter。在这背后，一个神秘的小型家族办公室正在浮出水面，正是它帮助世界首富管理财富，策划有史以来最大的一桩由一人完成的收购交易。家族办公室指的是为富裕家族管理财富的私人机构。

作为特斯拉和 SpaceX 的双料 CEO，马斯克在上周提交的一份监管文件中透露，Twitter 应该与他的家族办公室联系，以便就他的收购提议展开协商。

神秘的家族办公室

然而，外界对这家位于得克萨斯州奥斯汀，负责管理马斯克资产的家族办公室却知之甚少。该办公室被称为 Excession，协助创建它的人是贾里德・伯查尔 (Jared Birchall)。

监管文件和法律文件显示，伯查尔曾是摩根士丹利的银行家。多年来，他一直为马斯克与华尔街的互动提供建议。法庭文件显示，他还聘请了一名调查员去调查一名被马斯克在 2018 年称之为“恋童癖”的批评者。

伯查尔出生于 1974 年，2016 年被马斯克从摩根士丹利聘请到他的家族办公室工作。伯查尔还担任马斯克脑机接口公司 Neuralink 的 CEO，隧道挖掘公司 Boring Company 的董事，以及马斯克私人慈善基金会的董事会成员。

得州公共帐户审计署的商业登记记录显示，伯查尔在 2021 年被列为 Excession 经理。

不寻常的管理人

沃顿商学院管理学教授拉斐尔・阿米特 (Raphael Amit) 表示，对于家族办公室经理来说，伯查尔担任多重角色并不常见，这也说明了马斯克对他的信任。

“一旦你任命一个人管理家族办公室，就意味着你信任他。马斯克这么做是想让他 (伯查尔) 拥有最大的控制权。”阿米特称。

伯查尔

摩根士丹利主导了马斯克收购 Twitter 的融资计划，并为马斯克的成功交易提供了建议，这使得双方的多年合作关系达到了顶峰。这层关系由伯查尔建立并加以巩固。

2018 年 8 月，马斯克在 Twitter 上表示，高盛和银湖资本将负责管理他最终失败的私有化特斯拉的努力。一天后，伯查尔给马斯克发信息，鼓励他聘请摩根士丹利。

“目前为止，他们是我们在个人方面能够获得的最好资源。他们为你提供了所有授信额度中最高的一个 (3.5 亿美元)。每次我们向他们施压要求获得更多的贷款或更低的利率，他们都满足了。”马斯克在私有化推文审判中披露的文件显示。马斯克回应称：“这似乎很公平。”

《Excession》也是伊恩・M・班克斯 (Iain M. Banks) 写的一部关于人工智能的科幻小说的名字。有人看到马斯克在 2015 年爱达荷州太阳谷峰会上拿着这部小说。

只有两人？

马斯克曾在洛杉矶联邦法院的一场诽谤审判中表示，2019 年时，Excession“基本上只有两个人”。第二个人对身份不详。

业内人士称，由一小群人管理家族办公室并不罕见。不过据报道，亿万富翁杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 的家族办公室有 100 多人。

目前，没有监管规定要求家族办公室公开披露其资产或关键人员。Excession 持有的资产、资产价值和员工数量也无从得知。

马斯克买下推特

职业社交网站领英的个人资料显示，伯查尔毕业于杨百翰大学。1999 年，他在纽约的高盛集团开始了自己的职业生涯，当时是一名金融分析师。随后，他到洛杉矶加入美林证券，做了大约 10 年的财富经理。

根据美国金融业监管局 (FINRA) 的记录，2010 年，美林证券解雇了伯查尔，原因是他的“行为导致管理层失去信心”，包括“未经管理层批准就向客户发送信函”。目前无法确定伯查尔被解职的更多细节，美国金融业监管局和美林证券均未回应置评请求。

不到一个月后，伯查尔开始在摩根士丹利担任财富经理。摩根士丹利发言人称，伯查尔在该行工作时受到普遍好评，属于友好离职。

伯查尔所扮演的角色已经超过了金融业。法庭文件显示，2018 年，他雇佣了一名私人侦探调查一名英国潜水员，该潜水员曾批评马斯克提出的使用 SpaceX 迷你潜艇营救被困在泰国洞穴中的一支男孩足球队的想法。

当马斯克在 Twitter 上回应批评，称这名潜水员是“恋童癖”时，该潜水员起诉他诽谤。在随后的审判中，伯查尔 (化名詹姆斯・布里克豪斯) 聘请了一名私家侦探调查这名潜水员。伯查尔在法庭证词中说，他有一种“保护马斯克的本能”。马斯克最终打赢了这场官司。

沃顿商学院的阿米特表示，忠诚的理念非常重要，尤其是在家族办公室。“因为你会接触到家族中最私密、最隐私的问题。”