马斯克收购 Twitter 谜团待解：210 亿美元资金缺口如何补齐

北京时间 4 月 26 日上午消息，据报道，世界首富埃隆・马斯克（Elon Musk）与 Twitter 达成了总额 440 亿美元的私有化交易，解决了 Twitter 董事会是否会同意这笔杠杆交易这一关键问题。

但马斯克方面仍有一个谜团待解：他如何为他个人担保的 210 亿美元股权融资提供资金。

马斯克表示，Twitter 将担保 130 亿美元银行融资，还有 125 亿美元将通过他持有的 1700 亿美元特斯拉股票提供部分质押支持。但他对剩余的资金来源一直讳莫如深。

根据彭博亿万富豪指数，身为世界首富的马斯克净资产达到 2570 亿美元，所以他几乎肯定能拿得出这笔钱。但据估计，他目前的现金大约只有 30 亿美元外加一些流动资产。

所以他目前的选择就剩下以下几种：

引入其他投资者

马斯克可以寻找与自己志同道合并认同他对 Twitter 愿景的投资者，与之一同私有化 Twitter。这就意味着股权融资将有一部分来自新的或现有 Twitter 股东。

他之前已经暗示可能会采取这种方式。在向 Twitter 发出收购邀约后，马斯克就曾在 TED 大会上表示，“只要法律允许，我愿意保留尽可能多的股东”。

美国私有公司通常会将股东人数限制在 2000 人以内，所以多数散户股东都无法在私有化完成后继续持有 Twitter 股票。

但 Twitter 创始人杰克・多西（Jack Dorsey）等持股比例较大的股东如果认可马斯克的愿景，可能会选择继续持有自己的股份。多西持有的 Twitter 股份价值近 10 亿美元。之前有报道称，马斯克正在寻找股权合作伙伴，而且还在与其他潜在共同投资人继续谈判。

但另一方面，马斯克在 TED 上关于“不在乎经济利益”的表态可能会令一些潜在投资者望而却步。

出售股份

即使马斯克无法找到其他股权投资者，他仍然可以凭借自己持有的特斯拉股票独立完成融资。

根据特斯拉周一的收盘价，在同意用特斯拉股票来获得 125 亿美元保证金贷款后，马斯克仍然有价值约 216 亿美元的特斯拉股票没有质押。如果他选择出售，扣税后的收益基本可以完全覆盖他承诺的金额，但这很大程度上取决于具体的抛售价格。

这种方式存在一系列风险。首先，如果市场担心马斯克出售特斯拉股票进行融资，那就会对本已承压的特斯拉股价进一步构成压力。该股自月初以来已经下跌约 8%。

虽然他也可以出售 SpaceX 和 The Boring Company 两家私有公司的股票，但由于这些股票流动性较差，所以不太可能发生。

现金和加密货币

另外一个可能是，马斯克的实际财富超过彭博亿万富豪指数的计算。

彭博亿万富豪指数根据公开交易记录和新闻报道估算了马斯克持有的现金，但关于其私人财务状况的信息却非常有限。例如，如果他的投资组合跑赢市场，那么马斯克的实际财富将超过彭博亿万富豪指数的测算。倘若如此，他有可能不需要新的资金来源就能覆盖这 210 亿美元的缺口。

马斯克去年 7 月表示，他持有比特币、以太币和狗狗币。虽然目前还不清楚他持有的数量和时间，但前两种加密货币自 2020 年 3 月以来已经分别上涨约 720% 和 2600%，远超标准普尔 500 指数同期约 90% 的涨幅。狗狗币则在马斯克周一同意收购 Twitter 后暴涨约 30%。