Twitter 联合创始人多西：马斯克是解决推特当前问题的“唯一解决方案”

北京时间 4 月 26 日午间消息，据报道，对于 Twitter 与特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）达成最终的收购协议，Twitter 联合创始人杰克・多西（Jack Dorsey）今日表示，马斯克是解决 Twitter 当前问题的“唯一解决方案”。

Twitter 今日早些时候宣布，已与马斯克就收购案达成最终协议。马斯克将以每股 54.20 美元的现金收购 Twitter，交易总价值约为 440 亿美元。该交易预计于今年年底前完成。

对此，多西在 Twitter 上称：“我喜欢 Twitter，它是我们拥有的最接近全球意识的东西。它的理念和服务对我来说至关重要，我会尽一切努力来维护这些。”

多西接着说：“但是，作为一家公司，Twitter 一直是我的心病，也是我最大的遗憾。因为它已经被华尔街‘左右’，被广告模式束缚。如今，马斯克将把 Twitter 从华尔街手中收回，这是迈向正确方向的第一步。”

“原则上讲，我认为 Twitter 不应该被任何人拥有或经营，它应该成为协议级别的公共产品，而不是一家公司。要解决这个问题，马斯克是我唯一信任的解决方案。我相信他的使命是传递意识之光。”

多西还称：“马斯克的目标是要创建一个最受信任且广泛包容的平台，这是一个正确的目标，也是 Twitter CEO 帕拉格・阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）的目标，也我选择他的原因。”

多西和马斯克可谓是“惺惺相惜”，二人经常在 Twitter 上互动，并支持对方。对于此次马斯克收购 Twitter，多西也是持支持态度。