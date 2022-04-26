增资 150 亿元，TCL 华星武汉半导体新型显示器件生产线扩产项目主厂房提前封顶

IT之家 4 月 26 日消息，4 月 26 日上午，TCL 华星半导体新型显示器件生产线扩产项目主厂房封顶仪式于武汉光谷成功举办。

据介绍，该项目 34 天完成供地，实现拿地即开工，66 天完成模组厂房封顶，68 天完成综合动力站封顶，整体项目进度全面提前。该项目投产后对于提高我国中小尺寸显示领域全球市场占有率将发挥重要作用。

TCL 华星在武汉总投资已超过 750 亿元，作为国内第一条 6 代 LTPS 显示面板生产线，TCL 华星 t3 产线拥有行业顶尖的核心设备，在高阶产品研发方面具备硬件基础优势。据悉，2018 年下半年以来，TCL 华星 t3 工厂产能和出货量持续提升，保持满产满销，产品和客户结构不断优化，盈利能力提升。2021 年武汉华星光电总产值约 180 亿元，LTPS 平板面板出货量全球第一，LTPS 笔电面板出货量全球第二，LTPS 车载导入多家国内外头部客户，搭载 Mini LED 背光的显示器和笔电产品与品牌客户达成合作，VR / AR 新型显示产品也在加速拓展。

TCL 华星新增投资 150 亿元对 t3 项目建设扩产，项目拟采用 VR 技术、触摸屏技术（Touch Panel + 主动笔技术）、Mini LED 背光显示技术、LTPO 技术等，主要生产中小尺寸高附加值 IT 显示屏，车载显示器、VR 显示面板等产品，预计 2023 年 6 月实现量产。该项目建成后 t3 将在现有产能 5.5 万片 / 月基础上，增加 4.5 万片 / 月，形成规模和集聚效应优势，并使得武汉华星光电这一全球最大的 LTPS 单体工厂再扩产。

TCL 华星以深圳、武汉、惠州、苏州、广州、印度为基地，拥有 9 条面板生产线、5 个模组基地，投资金额超 2600 亿元。目前，TCL 华星已在国内形成了覆盖大中小尺寸面板的完善布局，产品覆盖除传统手机、TV 之外，进一步包含触控模组、电子白板、拼接墙、车载、电竞等高端显示应用领域。