天降老板马斯克的 Twitter 员工：欣喜、恐惧、担心自己的未来

北京时间 4 月 26 日消息，对于即将入主公司的新老板、世界首富埃隆・马斯克 (Elon Musk)，Twitter 员工们的反应既有热情，也有恐惧和幽默。面对这位难以捉摸的亿万富翁，他们试图预见自己在 Twitter 的未来。

Twitter 社会健康产品管理总监爱德华・佩雷斯 (Edward Perez) 周一在收购交易宣布后发推文称：“这是一个真正令人不安和充满不确定性的时期。我们大多数人坚信，Twitter 不仅仅是一个技术平台。我们对社会负有重大责任。我希望我们的新老板能明白。”

一名自称是 Twitter 产品经理的员工表示，马斯克的收购将有助于招聘：“你会惊讶今天有多少人向我发消息，说如果埃隆接手，他们肯定会考虑申请一份工作。”

马斯克

一些员工则表达了相反的观点。其中一人说，Twitter 员工认真对待为公众对话服务的使命，而马斯克的言论自由绝对主义与这一使命背道而驰。多年来，Twitter 一直试图在平台上推广其所谓的更健康话语，加强内容审核以限制其认为的网络欺凌。

有员工则拿目前的处境开玩笑。有人在 Twitter 上写道：“给我们都发辆特斯拉！”另一名员工预测，与马斯克育有两个孩子的音乐家格莱姆斯 (Grimes) 将在公司的年终派对上表演。另一名员工在 Twitter 上发了一段演员威尔・法瑞尔的视频，后者在 2008 年的电影《非亲兄弟》中说，“我不会叫他爸爸”。

Twitter 员工调侃马斯克发特斯拉汽车

Twitter 前员工也加入了讨论。在 2019 年 12 月之前一直领导 Twitter 核心消费产品团队的斯利拉姆・克里希南 (Sriram Krishnan) 在表示，他为马斯克的到来感到激动。“这是世界上最重要的服务之一，需要改革，可能没有更好的人选了。”克里希南在 Twitter 上写道。

据部分员工透露，在马斯克收购 Twitter 的公告发布几分钟后，公司内部 Slack 通讯频道的员工就开始表示，他们计划辞职。一名员工表示，许多人在 Slack 公开询问，此次收购对 LGBTQ (性少数者) 员工以及公司的多元化计划意味着什么。

员工们还说，他们担心公司可能会裁员，以及被收购后他们的限制性股票会怎样。

Twitter 不予置评。