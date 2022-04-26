业内：中国大陆地区消费类 MCU 经销商正降价以减少过剩库存

4 月 26 日，据 DIGITIMES 报道，业内人士透露，中国大陆地区的 IC 经销商正在降低消费类 MCU 的价格，以减少过剩的库存。

消息人士表示，中国大陆地区 IC 经销商在之前价格较高时囤积了消费型 MCU，库存可维持三到四个月。由于今年需求前景出现不确定性，经销商最近采取行动，开始降低消费类 MCU 的价格。

中国台湾地区盛群半导体发言人 Armstrong Tsai 表示，该公司意识到中国大陆地区的“混乱”定价状况，可能会让其经销合作伙伴做出适当的价格调整，以应对竞争对手咄咄逼人的定价策略。

他还表示，最近中国大陆地区消费类 MCU 价格的下降，是由 IC 经销商而不是芯片制造商本身发起的。这已经开始对低价 MCU 市场产生不利影响，特别是那些用于小型家用电器的 MCU。

此外，专门从事消费类 MCU 的后端公司消息人士警告称，他们可能很难在 2022 年第三季度至第四季度之间维持高产能利用率，因为他们需要完成从 2021 年推迟的所有订单。而一些主要 OSAT 公司的新建产能准备在 2022 年下半年投产。

报道称，还有消息人士表示，MCU 供应商在向其代工伙伴寻求更多产能方面已变得不那么积极，这给今年的需求前景进一步蒙上了阴影。