高德地图 iOS 版本已支持苹果 Apple Watch，骑步行导航信息抬腕即知

IT之家 4 月 26 日消息，近日，高德地图迎来全新升级，其中 iOS 版本正式支持 Apple Watch。iPhone 用户只需升级高德地图至最新版，即能将 App 同步至关联 Apple Watch 中。

当前，高德地图 Apple Watch 版支持骑行导航和步行导航，可在手表端显示详细导航信息，用户只需一抬腕，便知前方具体路线。出发前，用户只需在 iPhone 上打开最新版高德地图 App，发起骑行导航或者步行导航，导航信息便会同步到关联的 Apple Watch 上，可实时展示直行、转向、前方距离、到达目的地等核心导航信息。此外，在导航路线的关键节点处，高德地图 Apple Watch 版还能够同步语音播报，同时利用震动反馈，进一步提醒用户。

据了解，高德地图 Apple Watch 版需要在升级至 watchOS 8.0 的设备上使用，截至目前可支持 Apple Watch Series 3/4/5/6/7，以及 Apple Watch SE。

IT之家了解到，高德地图不久前已支持小米 Watch S1，华为 GT2、GT2 Pro、GT2e、Watch3 等智能手表产品。