中国广电 5G 今日正式 192 放号！官网 10099 上线：4G 精彩套餐 38 元至 68 元，5G 精彩套餐 118 元至 588 元，100+App 专属流量，全国互打免费

IT之家 6 月 27 日消息，中国广电 5G 官网（www.10099.com.cn）今天正式上线，支持 5G 套餐办理，100+App 专属流量，全国互打免费。其中 4G 精彩套餐 38 元至 68 元，5G 精彩套餐 118 元至 588 元。

官方显示产品卖点如下：

黄金频段：700MHz 5G 网络，覆盖更广，体验更佳，信号时刻在线。

优质套餐：多种套餐组合，简约优质随心享，满足多样化需求。

精彩靓号：192 全新号段，海量靓号，先到先得。

广电精彩套餐

38 元套餐，套餐内国内流量 10GB，国内语音通话 50 分钟，来电显示免费，国内语音接听免费，套餐外国内流量 5 元 / GB，国内语音拨打 0.15 元 / 分钟，国内短信 0.1 元 / 条。副卡上限 1 张，月费 10 元 / 张 / 月。主号 10 元 / 月，可免费添加 3 张成员号，3 张以外 1 元 / 张 / 月。

58 元套餐，套餐内国内流量 20GB，国内语音通话 100 分钟，来电显示免费，国内语音接听免费，套餐外国内流量 5 元 / GB，国内语音拨打 0.15 元 / 分钟，国内短信 0.1 元 / 条。副卡上限 2 张，月费 10 元 / 张 / 月。主号 10 元 / 月，可免费添加 3 张成员号，3 张以外 1 元 / 张 / 月。

68 元套餐，套餐内国内流量 20GB，国内语音通话 200 分钟，来电显示免费，国内语音接听免费，套餐外国内流量 5 元 / GB，国内语音拨打 0.15 元 / 分钟，国内短信 0.1 元 / 条。副卡上限 2 张，月费 10 元 / 张 / 月。主号 10 元 / 月，可免费添加 3 张成员号，3 张以外 1 元 / 张 / 月。

广电 5G 精彩套餐

118 元套餐，套餐内国内流量 40GB，国内语音通话 200 分钟，来电显示免费，国内语音接听免费，套餐外国内流量 3 元 / GB，国内语音拨打 0.15 元 / 分钟，国内短信 0.1 元 / 条。副卡上限 2 张，月费 10 元 / 张 / 月。主号 10 元 / 月，可免费添加 3 张成员号，3 张以外 1 元 / 张 / 月。

158 元套餐，套餐内国内流量 60GB，国内语音通话 200 分钟，来电显示免费，国内语音接听免费，套餐外国内流量 3 元 / GB，国内语音拨打 0.15 元 / 分钟，国内短信 0.1 元 / 条。副卡上限 3 张，月费 10 元 / 张 / 月。主号 10 元 / 月，可免费添加 3 张成员号，3 张以外 1 元 / 张 / 月。

188 元套餐，套餐内国内流量 80GB，国内语音通话 400 分钟，来电显示免费，国内语音接听免费，套餐外国内流量 3 元 / GB，国内语音拨打 0.15 元 / 分钟，国内短信 0.1 元 / 条。副卡上限 3 张，月费 10 元 / 张 / 月。主号 10 元 / 月，可免费添加 3 张成员号，3 张以外 1 元 / 张 / 月。

228 元套餐，套餐内国内流量 100GB，国内语音通话 600 分钟，来电显示免费，国内语音接听免费，套餐外国内流量 3 元 / GB，国内语音拨打 0.15 元 / 分钟，国内短信 0.1 元 / 条。副卡上限 4 张，月费 10 元 / 张 / 月。主号 10 元 / 月，可免费添加 3 张成员号，3 张以外 1 元 / 张 / 月。

288 元套餐，套餐内国内流量 150GB，国内语音通话 700 分钟，来电显示免费，国内语音接听免费，套餐外国内流量 3 元 / GB，国内语音拨打 0.15 元 / 分钟，国内短信 0.1 元 / 条。副卡上限 4 张，月费 10 元 / 张 / 月。主号 10 元 / 月，可免费添加 3 张成员号，3 张以外 1 元 / 张 / 月。

388 元套餐，套餐内国内流量 230GB，国内语音通话 1000 分钟，来电显示免费，国内语音接听免费，套餐外国内流量 3 元 / GB，国内语音拨打 0.15 元 / 分钟，国内短信 0.1 元 / 条。副卡上限 6 张，月费 10 元 / 张 / 月。主号 10 元 / 月，可免费添加 3 张成员号，3 张以外 1 元 / 张 / 月。

588 元套餐，套餐内国内流量 398GB，国内语音通话 1600 分钟，来电显示免费，国内语音接听免费，套餐外国内流量 3 元 / GB，国内语音拨打 0.15 元 / 分钟，国内短信 0.1 元 / 条。副卡上限 6 张，月费 10 元 / 张 / 月。主号 10 元 / 月，可免费添加 3 张成员号，3 张以外 1 元 / 张 / 月。

新用户套餐常见问题

Q：套餐外流量和语音如何收费？

A：超出套餐外的流量和语音按照套外资费和用户实际使用收费，相关资费信息参照套餐详情。

Q：是否可以变更套餐？

A：在售套餐可互转，当月申请，次月生效。已办理合约的用户可申请向上档位变更，当月申请，次月生效。合约期取高，从生效月重新算起。当前计费周期可多次变更套餐，变更结果以最后一次为准。

Q：套餐内语音没有用完的是否可以下个月继续用？

A：套餐包含语音拨打分钟数仅限当月使用。

Q：套餐内流量没有用完的是否可以下个月继续用？

A：套餐包含流量当月未使用部分可结转下月。结转流量次月月底失效。若您办理了套餐变更（含档位变更、变更回原套餐、新增副卡）、销号等业务，或者手机号码整月处于停机状态，当月剩余流量将无法结转。套内优先使用结转流量。

Q：主副卡之间通话是否免费？

A：主副卡之间国内语音（不含港澳台）通话免费。

Q：开通亲情网有哪些要求？

A：办理套餐用户可开通亲情网功能，主号按 10 元 / 月收费，成员号码不收费。主号可免费添加 3 张成员号，超出 3 张成员号后，每加一张成员号按 1 元 / 张 / 月收费，最多可添加 18 张成员号，一个号码只能加入一个亲情网。成员间国内语音互打免费（不含港澳台）。

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