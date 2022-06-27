“中国广电营业厅”微信小程序上线，192 试商用优惠大礼包合约套餐价格 23~353 元 / 月

IT之家 6 月 27 日消息，中国广电 5G 今日正式和大家见面，官方网站已经上线，且推出了“中国广电营业厅”微信小程序，对应目前的中国移动、中国联通、中国电信营业厅。

“中国广电营业厅”微信小程序主界面支持新用户号卡激活、视频彩铃办理、192 邮箱激活等，可进行靓号优选和办理 5G 套餐，用户开卡激活需要先拿到手机卡，输入手机号与 ICCID 最后 6 位数字。

此外，小程序还列出了 192 试商用优惠大礼包，合约月费比原版套餐价格便宜一些，不过有 12 个月合约期：

38 元 / 月套餐合约价格 23 元 / 月

58 元 / 月套餐合约价格 35 元 / 月

68 元 / 月套餐合约价格 41 元 / 月

118 元 / 月套餐合约价格 71 元 / 月

158 元 / 月套餐合约价格 95 元 / 月

188 元 / 月套餐合约价格 113 元 / 月

228 元 / 月套餐合约价格 137 元 / 月

288 元 / 月套餐合约价格 173 元 / 月

388 元 / 月套餐合约价格 233 元 / 月

588 元 / 月套餐合约价格 353 元 / 月

副卡月费 6 元 / 月，亲情网主号月功能费 6 元 / 月。合约期 12 个月（省份可配置），到期可自动续约。合约期内违约需按协议补缴相应费用，促销活动截止时间：2022 年 12 月 31 日（含）。

IT之家了解到，试商用期间，用户可免费使用视频彩铃、通信助理和 192 邮箱三项增值业务。

1.视频彩铃业务是中国广电为用户提供的个性化视频回铃音服务，是一项由被叫用户订购，为主叫用户提供一段丰富有趣的短视频内容，给用户带来独特的呼叫感受。

2.通信助理业务是中国广电为用户提供的漏话提醒服务，当用户手机关机或不在服务区时，通信助理平台会对客户漏接的电话号码以短信或语音留言的方式提醒用户。

3.192 邮箱业务是中国广电为用户提供的特色电子邮箱服务，手机号即邮箱号，提供 20G 个人云盘、100 万封邮件、4G 超大附件的存储能力。