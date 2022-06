IT之家 6 月 27 日消息,根据此前预热,中国广电 5G 于 6 月 27 日全面放号 192 号段。

中国广电 5G 官网(www.10099.com.cn)今天正式上线,支持 5G 套餐办理,100+App 专属流量,全国互打免费。其中 4G 精彩套餐 38 元至 68 元,5G 精彩套餐 118 元至 588 元。

可能是因为访问量过大,10099 官网今天上午出现了 503 访问错误,显示,“503 Service Unavailable,No server is available to handle this request。”现在已恢复。

此前中国广电官网显示产品卖点如下:

黄金频段:700MHz 5G 网络,覆盖更广,体验更佳,信号时刻在线。

优质套餐:多种套餐组合,简约优质随心享,满足多样化需求。

精彩靓号:192 全新号段,海量靓号,先到先得。

