消息称 AITO 问界 M5e 纯电 SUV 将于 9 月 12 日上市，配备华为鸿蒙OS智能座舱

IT之家 6 月 27 日消息，本月初，AITO 问界 M5e 通过了工信部申报，而且官方也公布了这款车型的外观图。新车定位中型 SUV，是 M5 的纯电版车型，造型与此前 M5 基本保持一致，但取消了前脸的中网 / 格栅，更显现代化气息。

易车表示，AITO 问界 M5e 有望在 9 月 12 日举行的华为新品发布会上首发并公布定价并上市。

IT之家曾报道，华为终端 BG CEO、华为智能汽车解决方案 BU CEO 余承东也出席了 2022 年粤港澳大湾区车展，他透露，AITO 问界纯电版最早将于今年 9 月上市。

从工信部证件照来看，新车在外观设计方面与增程版车型保持一致，依然保留了造型犀利的前大灯组配合倒梯形进气格栅，并且前脸中央还悬挂了最新的品牌标识。

问界 M5e 尾部造型与问界 M5 基本保持一致，尾部采用了当下流行的贯穿式尾灯组，并且尾灯中央部分还带有品牌字母标识 AITO。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4785/1930/1620mm，轴距 2880mm。动力方面，新车将搭载单电机以及磷酸铁锂电池，整备质量 2235/2350kg。

值得一提的是，这款电机是华为出品的 CYS210XY0P1 / CTZ196XY0P4，最大功率 165/200kW，配合 72kwh 电池续航可能会不错。

对于内饰方面，预计也将于增程版 M5 一样，采用中央大尺寸的中控屏，内置系统也将是华为鸿蒙OS系统

《AITO 问界 M5e 官图发布：有望 9 月上市，依然华为加持》