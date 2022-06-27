美最高法院驳回苹果上诉：与高通和解后没资格再起诉

北京时间 6 月 27 日晚间消息，据报道，美国最高法院今日驳回了苹果公司针对高通公司的一起专利上诉，即要求法官裁定高通的两项智能手机专利无效。

最高法院法官称，由于两家公司已达成和解协议，苹果已经没有资格再继续追查此事。而苹果之前曾辩称，和解协议允许该公司再次提起诉讼。

2017 年，高通在圣地亚哥（San Diego）联邦法院起诉苹果，称其 iPhone、iPad 和 Apple Watch 侵犯了高通的多种移动技术专利。对于其中的两项专利的有效性，苹果向美国专利商标局（PTO）商标审判和上诉委员会（PTAB）提出了质疑。

2019 年，两家公司达成和解，签署了一项价值数十亿美元的协议，允许苹果继续在 iPhone 中使用高通的芯片。该和解协议还包括对数万项高通专利的许可，其中包括有争议的这两项专利，但允许 PTAB 的案件继续进行。

后来，PTAB 做出了有利于高通的裁决，但苹果向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。去年，联邦巡回上诉法院驳回了苹果的上诉。于是，苹果又将该案上诉到美国最高法院。

苹果向最高法院表示，2025 年双方的和解协议到期后，该公司仍将面临诉讼风险。如果和解期限延长，则将在 2027 年面临诉讼风险。苹果表示，高通已经起诉过（苹果）一次，且没有承诺不会再次起诉。另外，基于历史记录，高通通常会积极发起专利诉讼。

而高通则要求法官驳回上诉，称苹果没有受到过任何具体的伤害，因此也没有“适当的法律地位”提出上诉。年 5 月，美国总统也曾在一份简报中，敦促最高法院驳回这一上诉。