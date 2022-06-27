第三方开发商推出特斯拉安卓项目，带来 Apple CarPlay 支持

IT之家 6 月 27 日消息，波兰开发商 Michał Gapiński 发布了他的“Tesla Android 项目”的新版本，为特斯拉用户带来了 Apple CarPlay 支持。

根据 Gapiński 的说法，2022.25.1 版本提供了“100% 功能性的 CarPlay 集成，适用于任何特斯拉车型”，并附带了一些新功能和错误修复。

据介绍，这款软件现已支持 DRM 视频播放，以便观看 Netflix 等；还支持方向锁定，以便 Apple Music 等应用以横向模式运行，而且还支持 Android 12.1，从而获得更好的稳定性和性能。

值得一提的是，Gapiński 的 CarPlay 解决方案包括了支持 LTE 和 Wi-Fi 接入的树莓派，并且运行基于 Android 的定制版固件，提供 micro-HDMI to HDMI 数据线和 LAN 口。

也就是说，你可以用过车载浏览器连接到这款树莓派上，并在特斯拉车机屏幕上显示 CarPlay 界面，支持地图和 Apple Music 等各种苹果应用。此外，你甚至还可以在开车的时候进行操作，也可以通过特斯拉方向盘上的媒体按键进行控制。

IT之家了解到，尽管苹果 CarPlay 已经在许多电动汽车上出现，但特斯拉官方并未提供支持。

2020 年，有消息称特斯拉计划支持 Apple Music，但实际上这一功能从未实现。

在 2022 年全球开发者大会上，苹果展示了适用于多种兼容车型的“下一代”“CarPlay”，可支持车内的多屏显示，甚至还可以调节车内空调温度或热量等等。

苹果表示，首批支持全新“CarPlay”体验的汽车将于 2023 年底发布，包括福特、林肯、梅赛德斯-奔驰、英菲尼迪、本田、讴歌、捷豹、路虎、奥迪、日产、沃尔沃、保时捷和更多车企，但没有特斯拉。