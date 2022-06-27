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消息称苹果 M2 Pro / M3 芯片将采用 3nm 工艺，用于高端 MacBook Pro 和 Mac Mini

2022/6/27 22:47:38 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 27 日消息，正如预期所料，台积电将在 2022 年下半年开始量产 3nm 芯片，届时我们可能就会看到一系列新的旗舰处理器，例如苹果 M2 Pro。

据 DigiTimes 报道，台积电将基于其 3nm 工艺制造苹果“M2 Pro”和“M3”芯片。

“据报道，苹果已经为其即将推出的 3nm M3 和 M2 Pro 处理器预订了台积电产能，”DigiTimes 在一份报告中表示。

IT之家曾报道，彭博社的 Mark Gurman 在他最新的时事通讯中也曾表示，他预计 M2 Pro 将用于 14 英寸 MacBook Pro、16 英寸 MacBook Pro 和高端 Mac mini。

至于 M3，Gurman 预计该芯片将用于新一代的 13 英寸 MacBook Air、全新的 15 英寸 MacBook Air、新 iMac 以及可能的新款 12 英寸 MacBook。

YouTuber @Max Tech 也表示，苹果 M2 Pro 确实是 3nm 工艺打造。

目前来看，台积电年底前将会量产 3nm 工艺，那么苹果年底或明年年初到来的 M2 Pro 将会出现一个较大幅度性能提升，预计和 M2 之间的性能差异比 M1 Pro 和 M1 之间的更大。

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关键词：苹果M2 Pro

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