特斯拉仍占据美国电动汽车市场主导地位，远超福特等竞争对手

6 月 28 日消息，美国车辆登记数据显示，去年在美注册的电动汽车数量翻番，而特斯拉在美国电动汽车行业依旧牢牢占据市场主导地位。

如今，随着初创企业和传统汽车制造商纷纷打入电动汽车领域，市场可能已经饱和，但特斯拉的行业主导地位依然牢固。

虽然通用汽车率先推出了第一辆现代电动汽车 EV1，但特斯拉用 Roadster 电动跑车和 Model S 电动轿车开创了行业热潮。

此后，电动汽车在美国汽车市场的份额不断增长。去年，美国注册的电动汽车数量翻了一番，占所有新注册车辆的 5% 左右。

市场研究公司预测，更多美国消费者从燃油车转用电动汽车将需要数年时间。从标普全球移动每月的车辆登记数据来看，电动汽车使用率明显在增长，加州、佛罗里达州、得克萨斯州以及美国东北部的一些城市电动汽车使用率增速更为明显。

根据车辆登记数据，特斯拉在电动汽车领域的主导地位非常稳固。今年 4 月份，特斯拉生产的电动汽车约占美国注册电动汽车总数的 61%。

与特斯拉最接近的竞争对手是福特，其市场份额为 8%，现代占 6%，起亚汽车也占 6%。虽然传统汽车制造商制造出诸如福特野马 Mach- E 和 F-150 Lightning 等广受欢迎的电动汽车，但由于产量有限，在市场份额方面远不及特斯拉。

今年 4 月份，特斯拉 Model Y 获得了 14152 辆订单，相比之下福特野马 Mach- E 订单为 3287 辆，只占特斯拉当月 Model T 订单总量的四分之一。

目前来看，特斯拉也面临一些风险。这是因为特斯拉仅凭借 Model 3 和 Model Y 两款电动汽车抵御整个竞争浪潮。诸如 Model S 和 Model X 等其他车型自 2021 年初更新以来，产能尚未全面提速，赛博卡车、Semi 电动卡车和 Roadster 跑车等项目也被反复推迟。

尽管如此，标准普尔全球移动分析师汤姆・利比 (Tom Libby) 认为，特斯拉“拥有非凡而独特的品牌光环”。利比指出，除此之外，来自竞争对手的电动汽车制造商的竞争只是“没有燎原的火苗”。

Hummer EV 供应有限，被视为 Model Y 潜在竞争对手的大众 ID.4 在美国市场也表现平平，大众 ID. Buzz 则尚未登陆美国市场。另一方面，由于芯片短缺和供应链问题，来自 Rivian 等初创公司的竞争车型已经陷入瓶颈。

考虑到美国电动汽车行业的发展势头，咨询公司预计，2028 年美国电动汽车所占市场份额将达到 28%，到 2035 年将达到 59%。