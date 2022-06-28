微软 Win11/10 Defender 被曝影响英特尔处理器性能，跑分降低 6%（附解决方法）

IT之家 6 月 28 日消息，据 techpowerup 报道，ThrottleStop 等流行软件的开发者 Kevin Glynn 发现了一个奇怪的现象，微软 Windows 11/10 的 Windows Defender 会影响英特尔处理器的性能。

在 ThrottleStop 的开发过程中，Kevin 发现，当 CPU 满载时，HWiNFO 将报告频率降低情况。更大的问题是，当 Windows Defender 受到 Bug 影响时，处理器性能将明显降低。例如，以 5.00 GHz 全核运行的 Core i9-10850K，Cinebench 跑分将低 1000 分左右，大约损失 6% 的性能。

据报道，Windows 10 和 Windows 11 上的英特尔酷睿第 8 代、第 9 代、第 10 代和第 11 代（台式机和移动处理器）的用户都报告了这一性能损失，而 AMD 处理器不受影响。

究其原因，Windows Defender 会随机使用英特尔酷睿处理器提供的所有七个硬件性能计数器，其中包括三个固定功能计数器。这些计数器中的每一个都可以在四种模式中的一种模式下进行编程，以配置其计数的特权级别 ——Disabled、OS (ring-0)、User (ring>0) 和 All-Ring 级别。由于这些计数器共享资源，因此多个程序可能希望同时访问这些计数器。

一般的软件都将这些计数器设置为“mode 3”或“All-Ring 级别”。由于它们都设置了相同的模式，因此多个程序使用相同的计数器没有问题。但是，Windows Defender 会将这些计数器设置为“mode 2”，多个程序将不断争抢，计数器控制寄存器会在 0x222 和 0x332 之间不断变化。

据报道，这一问题可能在计算机首次启动时发生，也可能在此后的任何时间发生。当 Windows Defender 在后台运行时，将随时启动和停止或不断尝试将这些计数器更改为“mode 2”。

不过，如果用户手动覆盖这些计数器，Windows Defender 会检测到这一点，并立即停止它正在执行的任何操作，性能也将恢复正常，还不会影响正常的病毒防护，因此我们就可以找到解决方法了。

IT之家了解到，临时方法是使用 Counter Control 工具中的 Reset Counters 按钮，可以一键重置计数器，当 Windows Defender 检测到手动设置，就会停止操作。

更好地解决方法是使用 ThrottleStop 工具，在“选项”窗口中有一个功能，称为“Windows Defender Boost”，勾选之后就可以激活其中一个可编程定时器，从而不断地告诉 Windows Defender 正在使用计数器，从而长时间保持最高性能。